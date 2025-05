„Es tut mir leid!“ Céline Dion kommt doch nicht zum ESC

Sie sollte das GANZ große Highlight beim ESC-Finale am Samstag in Basel sein. Doch jetzt musste Céline Dion ihren heißersehnten Auftritt absagen.

„Es tut mir leid“. Am Montag beendete Céline Dion alle Spekulationen. Mit einer bei der Jury-Wertung des 1. Semifinale in Basel eingeblendeten Videobotschaft sagte sie ihren erhofften Auftritt beim ESC-Finale am Samstag ab. «Ich würde nichts lieber tun, als mit euch in Basel zu sein»

© Getty Images ×

Dabei hatte Céline die Spekulationen in letzter Zeit ja sogar selbst angeheizt. Die schwer erkrankte Sängerin teilte Fotos ihres Sieger-Auftritts mit „Ne Partez Pas Sans Moi“ am Eurovision Song Contest 1988. Damals begann ja ihre Weltkarriere.

Doch jetzt macht ihr ihre schwere Krankheit - Céline leidet am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom - einen Strich durch die Rechnung. Am Montag performten an ihrer Stelle ddie letztjährigen ESC-Stars Silvester Belt (27), Jerry Heil (29), Iolanda (30) und Marina Satti (38) «Ne partez pas sans moi».