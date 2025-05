× JJ: „Mein Fahrplan zum Song-Contest-Sieg!“

Am Sonntag startet unser JJ mit der Eröffnungs-Party in Basel die Mission Song Contest Sieg. Am Mittwoch steht die wichtige Jury Wertung an. Am Donnerstag geht’s in die Quali. Am Samstag will er uns zum dritten Mal nach Udo Jürgens und Conchita jubeln lassen.

Jetzt geht’s los! Nach zwei Proben, wo unser JJ ganz Europa mit einer ebenso ungewöhnlichen wie spektakulären Schwarz-Weiß-Show zur Pop-Oper „Wasted Love“ überraschte, eröffnet er am Sonntag ab 14 Uhr mit den 36 weiteren Kandidaten den 69. Song Contest in Basel. Große Modeschau am 1,3 Kilometer langen Turquoise Carpet. JJ tritt dabei als einer der Top-Favoriten an. Platz 2 bei den Wetten hinter Schweden. Doch der Abstand hat sich seit den Proben deutlich verkürzt. Auch weil JJ bei den Buchmachern bereits als Sieger der Jury-Wertung geführt wird.

Will er am Dienstag (13. Mai) das 1. Halbfinale, wo die Schweden antreten, noch „mit Pizza im Hotel“ verfolgen, so geht’s am Mittwoch (14. Mai) für das Jury-Finale auf die Bühne. Am Donnerstag (15. Mai, 21 Uhr, ORF1) scheint dann, vor Ort unterstützt von der ganze Familie („Vom Opa bis zur zweieinhalb Monate alten Nichte sind alle live dabei!“) die 2. Quali-Runde nur mehr Formalität. Laut Wetten hat JJ eine Aufstiegschance von 94 Prozent. Dazu gibt’s die „Glücks-Startnummer 6. Also dieselbe mit der einst Conchita in Kopenhagen in ihre Quali-Runde musste und dann in Folge den Song Contest Sieg für Österreich holte. „Ein gutes Omen! Wenn ich es nicht schaffe, müsste mein Auftritt schon wirklich schlimm gewesen sein,“ zeigt sich JJ im oe24-Interview optimistisch.

Das sind die ESC-Wettquoten:

1. Schweden 34 % Siegeschance

2. Österreich 23%

3. Frankreich 8%

4. Israel 6%

5. Niederlande 4%

Schweden KAJ (o.) liegen noch knapp vor JJ.

Viel Zeit zum Feiern gibt’s nicht: Vor dem Grande Finale am Samstag (17. Mai) stehen ja am Freitag (16. Mai) noch eine weitere Jury-Wertung und als letzte Generalprobe die „Family-Show“ an. Sowie großes Zittern: Der Song Contest Sieger steht ja erst weit nach Mitternacht fest: „Das wird nervenaufreibender als jeder Auftritt.“ Auch weil JJ sich immer mehr in die Favoriten-Rolle drängt und fast stündlich den Abstand zu den Schweden verkürzt. Von 16:40 auf 23:34. Tendenz steigend. Ebenso der Siegeswille: „Mein Traum wäre, den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle zu holen!“