× JJ: 1. Blick auf unsere Song Contest Show

Am 15. Mai rockt JJ mit der Popoper "Wasted Love" die 2.Quali Rund beim ESC in Basel. Jetzt sind die ersten Proben Fotos da. Im TV lässt er uns Schwarz(-weiß) sehen.

"Es wird ist intim, voller Emotionen. Die Elemente von Wasser und vom Sturm sind dabei. Und ein Boot.“ Am Montag lüftete unser JJ in der St. Jakobshalle von Basel sein großes Geheimnis zur ergreifenden Popoper „Wasted Love“ lüften und zeigte erstmals jene Hammer-Show mit der er den Song Contest gewinnen will. Dafür hat er sich einen ganz besonderen Trick einfallen lassen. In TV wird sein Auftritt nämlich in Schwarz-Weiß übertragen! Ein Special-Effekt der wirkt: Bei den Wetten hat er seit der ersten Proben den Abstand zu den noch immer führende Schwede deutlich verkürzt

© Facebook/Eurovision Song Contest ×

© Facebook/Eurovision Song Contest ×

mehr in Kürze