Caroline Kennedy trauert um Tochter Tatiana Schlossberg

Familie, Freunde und Wegbegleiter nahmen am Montag Abschied von Tatiana Schlossberg (†35). Die Enkelin von John F. Kennedy litt an unheilbarem Blutkrebs. Sie starb am 30. Dezember.

Am Montag versammelten sich die Trauergäste zu einer privaten Trauerfeier in der Kirche St. Ignatius Loyola in der Upper East Side von Manhattan (New York City), um sich von Tatiana Schlossberg zu verabschieden. Alle Blicke waren auf ihre Mutter Caroline Kennedy (68) gerichtet.

Caroline Kennedy, ältestes Kind des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy (†46), trauerte mit ihrer Enkelin Josephine (1). Auch der Witwer, ihr Ehemann George Moran (36), wurde abgelichtet. Er trug ihren gemeinsamen Sohn Edwin Eddie (3) aus der Kirche. Bei der Trauerfeier waren auch Tatianas Geschwister Jack (32) und Rose (37) und Vater Edwin Schlossberg (80) anwesend.

© getty

Schwere Krebserkrankung

Neben der Familie waren weitere bekannte Persönlichkeiten in der Kirche, unter anderem der ehemalige Außenminister John Kerry (82), der ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg (83), Talklegende David Letterman (78) oder auch der frühere US-Präsident Joe Biden (83).

Frühere US-Präsident Joe Biden (83) © Getty Images

Talklegende David Letterman (78) © Getty Images

Der ehemalige US-Außenminister John Kerry (82) © Getty Images

Tatianas Witwer George Moran (36) trägt den gemeinsamen Sohn Edwin (3) aus der Kirche. © Getty Images

Tatiana Schlossberg hatte eine aggressive Form der myeloischen Leukämie und machte ihre Krebsdiagnose erst sechs Wochen vor ihrem Tod öffentlich bekannt. Im "New Yorker" veröffentlichte sie ein sehr persönliches Essay. Darin schrieb sie offen über ihr Leiden und über die Unterstützung ihres Ehemanns.