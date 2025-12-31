Tod mit 35: Der Kennedy-Fluch hat wieder zugeschlagen

Tatiana Schlossberg, die Enkelin von US-Präsident John F. Kennedy ist im Alter von 35 Jahren gestorben.

Das teilte die JFK Library Foundation in sozialen Netzwerken mit – nur wenige Wochen nachdem Schlosssberg öffentlich gemacht hatte, dass sie an akuter myeloischer Leukämie erkrankt war.

Kennedy-Fluch

Ihr Tod setzt eine unheimliche Reihe tragischer Todesfälle im Kennedy-Clan fort: US-Präsident John F. Kennedy wurde 1963 in Dallas erschossen.

Senator Robert F. (Bobby) Kennedy wurde 1968 in L.A. ermordet.

Gleich drei Kennedys kamen bei Flugzeugabstürzen ums Leben. Joseph P. Kennedy Jr., der älteste Bruder von JFK, starb 1944, seine Schwester Kathleen nur vier Jahre später. 1999 kam dann John F. Kennedy Jr. Mit nur 28 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Auch weitere Mitglieder des Kennedy-Clans starben bereits jung. David Kennedy, Sohn von JFK, starb 1984 im Alter von nur 28 Jahren an einer Überdosis. Michael Kennedy, ein Sohn von Robert, prallte 1997 beim Skifahren gegen einen Baum. Kara Kennedy, JFK-Nichte, erlitt 2011 im Fitnessstudio einen Herzinfarkt.