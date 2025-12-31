Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Tatiana Schlossberg
© getty

Unheimliche Serie

Tod mit 35: Der Kennedy-Fluch hat wieder zugeschlagen

31.12.25, 07:17
Teilen

Tatiana Schlossberg, die Enkelin von US-Präsident John F. Kennedy ist im Alter von 35 Jahren gestorben. 

Das teilte die JFK Library Foundation in sozialen Netzwerken mit – nur wenige Wochen nachdem Schlosssberg öffentlich gemacht hatte, dass sie an akuter myeloischer Leukämie erkrankt war.

Kennedy-Fluch

Ihr Tod setzt eine unheimliche Reihe tragischer Todesfälle im Kennedy-Clan fort: US-Präsident John F. Kennedy wurde 1963 in Dallas erschossen.

John F Kennedy
© Getty

Senator Robert F. (Bobby) Kennedy wurde 1968 in L.A. ermordet.

Robert F. Kennedy
© Getty

Gleich drei Kennedys kamen bei Flugzeugabstürzen ums Leben. Joseph P. Kennedy Jr., der älteste Bruder von JFK, starb 1944, seine Schwester Kathleen nur vier Jahre später. 1999 kam dann John F. Kennedy Jr. Mit nur 28 Jahren bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

David Kennedy
© Getty

Auch weitere Mitglieder des Kennedy-Clans starben bereits jung. David Kennedy, Sohn von JFK, starb 1984 im Alter von nur 28 Jahren an einer Überdosis. Michael Kennedy, ein Sohn von Robert, prallte 1997 beim Skifahren gegen einen Baum. Kara Kennedy, JFK-Nichte, erlitt 2011 im Fitnessstudio einen Herzinfarkt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden