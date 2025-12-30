Alles zu oe24VIP
Gina Rodriguez
© getty

Zum 2. Mal

"Jane the Virgin"-Star ist Mama geworden!

30.12.25, 22:42
Babyglück zum Jahresende: Schauspielerin Gina Rodriguez (41) ist erneut Mutter geworden. Die durch ihre Hauptrolle in der Erfolgsserie „Jane the Virgin“ bekannte US-Amerikanerin brachte ihr zweites Kind zur Welt – eine Tochter. 

Die freudige Nachricht teilte Rodriguez gemeinsam mit ihrem Ehemann Joe LoCicero (39) auf Instagram.

In mehreren emotionalen Schnappschüssen ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie ihr Neugeborenes liebevoll im Arm hält. Auf einem weiteren Bild posiert das Paar eng umschlungen vor einem Sonnenuntergang. Auch den Namen ihrer Tochter verriet Rodriguez gleich: „2025 schenkte mir sie. Lucille Edith LoCicero. Ich liebe dich für immer, mein kleines Mädchen“, schrieb sie zu ihrem Beitrag.

Für Rodriguez und LoCicero ist es bereits das zweite gemeinsame Kind. Sohn Charlie Ray kam 2023 zur Welt. Kennengelernt hatte sich das Paar am Set von „Jane the Virgin“, die Serie lief von 2014 bis 2019. Seit 2019 sind die beiden verheiratet.

