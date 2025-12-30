Alles zu oe24VIP
Tatiana Schlossberg
Tragisch

Kennedy-Enkelin (35) verliert Kampf gegen Krebs

30.12.25, 20:22
Die 35-Jährige hat den bitteren Kampf gegen ihre Leukämie verloren. 

Tatiana Schlossberg, die Enkelin von US-Präsident John F. Kennedy ist im Alter von 35 Jahren gestorben. Das teilte die JFK Library Foundation in sozialen Netzwerken mit – nur wenige Wochen nachdem Schlosssberg öffentlich gemacht hatte, dass sie an akuter myeloischer Leukämie erkrankt war.

Kennedy-Familie trauert

In der Mitteilung der Familie heißt es: „Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird für immer in unseren Herzen bleiben.“ Unterzeichnet ist das Statement von ihrem Ehemann George Moran, den gemeinsamen Kindern sowie Mitgliedern der Kennedy-Familie.

Blutkrebs im Mai 2024 entdeckt

Die Blutkrebserkrankung war im Mai 2024 nach Routine-Bluttests entdeckt worden – kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes. Tatiana schrieb damals, sie habe sich gesund gefühlt und sogar hochschwanger noch Sport getrieben. Dennoch seien Chemotherapie und eine Knochenmarktransplantation notwendig gewesen. Ihre Schwester Rose spendete ihr Stammzellen, ihr Bruder Jack bot sich ebenfalls als Spender an.

Ihre Mutter verlor Vater John F. Kennedy mit 5 Jahren

Erst vor wenigen Wochen hatte Kerry Kennedy, Nichte von JFK, Tatianas Mut gewürdigt und erklärt, die Familie halte sie „in ihren Herzen“. Tatiana Schlossberg war die Tochter von Caroline Kennedy, die ihren Vater John F. Kennedy im Alter von nur fünf Jahren verlor. Mit Tatianas Tod trauert die berühmte Familie erneut um ein viel zu früh gegangenes Mitglied.

