Ekaterina Mucha
© Instagram

Freizügig

"Imposante Gipfel" - Ekaterina Mucha zeigt sich nackt im Infinitypool

29.12.25, 09:52 | Aktualisiert: 29.12.25, 12:14
Die Verlegerin zeigt im Pool auf 1.800 Metern mehr als je zuvor. In einem Video sieht man die Gattin von Christian Mucha, wie Gott sie schuf. 

Schnee, Sonne und ein Hauch von Glamour: Ekaterina Mucha verbringt die Feiertage gemeinsam mit ihrem Ehemann Christian Mucha im Salzburger Wintersportort Obertauern. Quartier bezogen hat das Paar im Hotel Rigele Royal – samt Schneegarantie und alpinem Panorama.

Mehr lesen: 

Christian Mucha verriet im Gespräch mit oe24 augenzwinkernd, dass es Überzeugungsarbeit gebraucht habe, seine Gattin auf die Piste zu bringen: „Nach langer Zeit habe ich Ekaterina beigebracht, dass man nur eine echte Österreicherin ist, wenn man Skifahren kann.“ Mit Erfolg. Die Verlegerin zeigt sich bereits sicher auf den Pisten und genießt das winterliche Angebot in vollen Zügen.

Ekaterina Mucha nackt im Pool

Mit Blick auf die Berge

Nach den Abfahrten folgt die wohlverdiente Entspannung. Im beheizten Hotelpool lässt Ekaterina Mucha den Skitag ausklingen – mit Blick auf die verschneite Bergkulisse. Dabei sorgt sie auch online für Aufmerksamkeit: Die Verlegerin tut das komplett nackt und postet ein Video davon auf Instagram. 

 


 

"Ein perfekter Ausklang für 2025. Ein Erlebnis auf höchstem Niveau: der Infinity-Pool auf 1.800 Metern Seehöhe. Das Fünf-Sterne-Hotel Das Seekarhaus bietet vieles, doch mein persönliches Highlight war das Schwimmen unter freiem Himmel – frische Bergluft einatmen, zur Ruhe kommen und dabei den ungehinderten Blick auf die umliegende Natur genießen. Ein atemberaubendes Panorama der alpinen Bergwelt mit ihren imposanten Gipfeln, das nachhaltig beeindruckt", schreibt sie dazu. 

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Die Follower zeigen sich begeistert – allerdings weniger vom beschriebenen Bergpanorama als vielmehr vom freizügigen Anblick der Verlegerin selbst. Zahlreiche Kommentare spielen augenzwinkernd darauf an, dass der Blick vieler Betrachter nicht an den verschneiten Gipfeln hängen bleibt.

