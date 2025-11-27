Alles zu oe24VIP
Wenig geschmackvoll

Weder knusprig noch g'schmackig: Mucha erlebt Schinkenfleckerl-Graus im "Motto"

27.11.25, 11:02
Medienmacher Christian Mucha zeigt Foto eines Essensfails...

Er hat sich bestimmt auf dieses gutbürgerliche Essen gefreut, das ein Klassiker der österreichischen Küche ist: Schinkenfleckerl mit grünem Salat.

Ekaterina und Christian Mucha. 

© Andreas Tischler

Nicht wie er sie mag

Doch bald verging Medienmacher  Christian Mucha  der Appetit. Denn die Speise war nicht nach seinem Geschmack. Auf Instagram zeigt Mucha ein Foto der Fleckerl und schreibt dazu: "wer weiss, wie fantastisch schinkenfleckerln schmecken, wenn sie al dente und knusprig sind, der wird angesichts dieses fotos im mottoamfluss nicht mehr so gerne einkehren... 

Knusprig, nicht cremig

Mucha präferiert seine Fleckerl überbacken und nicht cremig. In den Kommentaren wird ihm von einigen rechtgegeben: "Möchte ja nichts sagen, aber da hab ich sogar die Fertigschinkenfleckerl in der Mikrowelle besser hingekriegt.", "Sehen eher gatschig aus und der Salat besteht aus den äußeren Blättern , nicht den knackigen Herzblättern" oder "schaut nicht sehr appetitlich aus"

Die Speise war diesen Mittwoch übrigens auf der Lunch-Karte des Lokals und hat 13,90 gekostet.

