Corona: Wo die Zahlen jetzt wieder steigen

Kommt es zu einer neuen Welle? Das sind aktuell die Hotspots in Österreich.

Nach den extrem niedrigen Infektions-Zahlen der letzten Monate, steigen die Corona-Zahlen in Österreich seit Mai wieder an. Das zeigen die Daten des aktuellen Abwasser-Monitorings.

Am höchsten ist die Viruslast dabei in Wien, Tirol und Salzburg – am niedrigsten ist das Infektionsgeschehen im Burgenland. Österreichweit liegen die Zahlen derzeit etwa auf dem Niveau wie im September des Vorjahres.

© Abwasser-Monitoring ×

Neue Varianten

Warum gerade jetzt eine Corona-Welle entsteht? "Die derzeit zirkulierenden Varianten entkommen der Immunantwort ein Stück weiter. Diese „Immunflucht-Mutationen“ führen dazu, dass das Virus nicht so leicht von unseren Antikörpern neutralisiert werden kann", sagt Virologe Andreas Bergthaler.

Er fügt hinzu: "Weiters kann man annehmen, dass es über die Zeit zu einer schrittweisen Abnahme unserer Antikörper-Immunität kommt. Dadurch können Infektionen leichter auftreten, wenngleich die meisten Personen weiterhin vor schweren Verläufen geschützt bleiben."

Experten warnen bereits seit Wochen: Die neuen FLIRT-Varianten seien die bislang ansteckensten Corona-Mutationen. Und: sie umgehen vorherige Infektionen und Impfungen weitgehend. Im Herbst soll dann ein neuer angepasster Impfstoff verfügbar sein. Virologin Dorothee von Laer empfiehlt Risikogruppen sich erneut impfen zu lassen. Für den Herbst ist ein weiterer Corona-Anstieg zu erwarten. Dann wird es wohl auch wieder mehr Krankenstände geben.