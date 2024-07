Neue Corona-Welle im Herbst? Das sagen die Experten

Ob und wann es zur nächsten Corona-Welle in Österreich kommen wird, weiß die Virologin Dorothee von Laer.

In Österreich gab es laut AGES bis dato über sechs Millionen Corona-Fälle, die behördlich gemeldet wurden. Die meisten Neuinfektionen an einem Tag wurden am 15.3.2022 verzeichnet, nämlich 63.468. Seit ziemlich genau einem Jahr ist COVID-19 hierzulande keine meldepflichtige Erkrankung mehr. Experten nach soll das Virus aber bald wieder wüten, aller Voraussicht nach schon im Herbst - vielleicht sogar früher.

"FLiRT"-Gruppe schreite voran

Die WHO teilt alle SARS-CoV-2-Varianten in verschiedene Kategorien ein, wobei nach Eigenschaften und der weiteren Entwicklung des Virus unterschieden wird. Auch wenn derzeit keine Variante als "Variant of Concern" ("sorgniserregend") gilt, schlagen Experten Alarm. Gerade schreite die sogenannte "FLiRT"-Gruppe unaufhaltsam voran, vor allem Urlauber würden sie von ihren Reisen ins Land schleppen. Für sie gebe es so gut wie keinen Impfschutz.

Abwasseranalyse zeigt Anstieg

Die Virologin Dorothee von Laer von der Medizinischen Universität in Innsbruck verriet am Dienstagabend in der ZIB2: "Spätestens im Herbst wird es wieder eine Welle geben." Allerdings rechne sie mit deutlich geringeren Infektionszahlen als bislang. Trotzdem würden die Zahlen leicht, aber stetig steigen, was nicht zuletzt an den Abwasseranalyse festzumachen sei.

Impf-Nebenwirkungen nur "Erzählung"

Von Laer rief trotz der bekanntlich großen Skepsis im Land zum Impfen auf. Gerade vulnerable Gruppen sollten sich ihrer Meinung nach impfen lassen. In Bezug auf mögliche Impf-Nebenwirkungen meinte sie: "Das stimmt schlicht und ergreifend nicht, die Zahlen geben das nicht her." Auch das neuerliche Tragen der Maske im öffentlichen Raum empfahl sie, wobei sie im September einen angepassten Corona-Impfstoff in Aussicht stellte, der vor den neuen Varianten Schutz bieten soll.