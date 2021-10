Die Vienna Capitals haben einen erfahrenen Center für die erste Linie gefunden.

Die Wiener gaben am Freitag die Verpflichtung des langjährigen NHL-Spielers James Sheppard bekannt. Der 33-jährige Kanadier bestritt in der stärksten Eishockeyliga der Welt 431 Spiele für Minnesota Wild, San Jose Sharks und New York Rangers. In der vergangenen Saison war Sheppard für die Kölner Haie im Einsatz.