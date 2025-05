× JJ begeistert bei erster Probe mit Schwarz/weiß-Performance

Am Montag stand unser ESC-Star JJ erstmals auf der großen Bühne in Basel und beeindruckte dabei Fans und Veranstalter gleichermaßen

Auch wenn bei der Probe von JJ striktes Fotoverbot herrschte und kein Handy in der Halle erlaubt war, ist die offizielle Zusammenfassung des Auftritts auf der ESC-News-Seite auf Instagram vielsagend. "Wenn man das Musikvideo gesehen hat, wird man auch verstehen, warum die Bühneninszenierung so ist. Es wird sehr intim, voller Emotionen. Die Elemente vom Boot und vom Wasser und vom Sturm sind auf jeden Fall dabei. Und ein Boot", erklärte JJ bevor er das Geheimnis lüftete.

Vor allem die Inszenierung in schwarz/weiß fand besondere Beachtung bei der Beschreibung und lobend wird auch erwähnt, dass selbst die stärkste Windmaschine, die versucht JJs Boot kentern zu lassen, ihn nicht aus der Ruhe bringt und er jeden Ton perfekt trifft. Und auch die Kommentare der Fans lassen auf Großes hoffen. "Vienna 2026" posteten etwa einige User bereits.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Am 15. Mai geht’s mit großen Siegeswillen in die zweite Quali-Runde. „Das schaut sehr, sehr gut aus, dass ich das schaffe. Sonst müsste mein Auftritt ja wirklich schlimm sein,", zeigt er sich dafür im oe24-Interview mehr als optimistisch „Ich verspüre überhaupt keine Druck mehr nur eine riesige Vorfreude“

JJ absolvierte erste Probe in Basel © Hersteller ×

Am 17. Mai will er dann im Grande Finale den Sieg für Österreich holen. „Bei den Wetten liege ich da ja noch immer auf Platz 2. Das sehr cool und sehr berührend. Aber ich will mich damit nicht zufrieden geben.“