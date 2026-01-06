Influencerin bringt Zverev nach Thomalla-Abschied zum Lächeln

Brisante Bilder aus Australien sorgen derzeit für wilde Spekulationen rund um Tennis-Superstar Alexander Zverev und eine neue Frau an seiner Seite.

Hat sich das deutsche Traumpaar Sophia Thomalla (36) und Alexander Zverev (28) getrennt? Aufnahmen aus Australien heizen die Gerüchteküche derzeit mächtig an.

Darauf zu sehen ist Alexander Zverev mit Top-Model-Influencerin Caro Daur (30), die locker lächelnd gemeinsam abgelichtet werden. Von Thomalla ist allerdings keine Spur. Dabei gab es noch vor wenigen Wochen romantische Einblicke vom gemeinsamen Urlaub.

Die Vertrautheit auf den Bildern von Zverev und Daur ist nicht von der Hand zu weisen. Während "Sasha" im Sport-Outfit vom Training kommt, wartet die Influencerin mit einem Getränk und kurzer Hose vor den Tennisplätzen in Sydney. Sie steigen gemeinsam in dasselbe Auto, um das Gelände zu verlassen.

Daur feuert Zverev in Australien an

Beim United Cup, an dem Zverev gerade teilnimmt, saß Daur auch schon im Publikum und drückte dem Tennis-Ass die Daumen. Die Nummer 3 der Tennis-Welt bereitet sich Down Under auf das erste Saison-Highlight, die Australian Open, vor.

Daur ist keine Unbekannte im Tennis-Zirkus und stand sogar schon mit Zverev gemeinsam als Werbegesicht für eine Krypto-Handelsplattform vor der Kamera. Bei den letzten Grand Slams war die 30-Jährige stets als Edel-Fan im Stadion.

Thomalla ist zurück in Deutschland

Wie die BILD berichtet, ist Thomalla nach Silvester aus Australien, wo der Jahreswechsel noch gemeinsam gefeiert wurde, abgereist. Grund soll aber kein Liebes-Aus sein. Vielmehr musste Zverevs Herzblatt zum gemeinsamen Hund nach Deutschland zurück, der über die Feiertage von Mama Simone untergebracht war.

Daur sei laut dem Bericht allerdings eine gute Freundin des Paares, was die Vertrautheit auch erklärt. So wird es wohl auch Zverev leichter fallen, dass seine Sophia 16.000 Kilometer weit weg ist. Noch dazu verbindet Daur mit dem Paar mittlerweile eine enge Freundschaft mit der deutschen Tennis-Hoffnung Eva Lys. Diese Bekanntschaft soll auch der wahre Grund für den Aufenthalt des Models in Australien sein. Eine Nachricht, welche die Fans des Traumpaars Zverev-Thomalla aufatmen lässt.