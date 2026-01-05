Alles zu oe24VIP
Alexander Zverev
© Asanka Brendon Ratnayake

United Cup

Tauben-Ärger, Schläger-Wut – Zverev verliert Nerven

05.01.26, 09:48
Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev zertrümmerte während des Spiels gegen Hubert Hurkacz wütend seinen Schläger.

Australien. Deutschland erlebte beim United Cup in Sydney eine bittere Auftaktpleite gegen Polen: Alexander Zverev (28) verlor überraschend sein Match gegen Hubert Hurkacz (28) mit 3:6, 4:6. Die Hoffnungen der Deutschen ruhen nun auf Eva Lys (23) gegen Iga Swiatek (24) sowie dem Mixed-Doppel Zverev/Laura Siegemund (37) gegen Hurkacz/Swiatek.

Zverev hatte gegen die Aufschläge seines langzeitverletzten Gegners, der sein erstes Match seit Juni 2025 bestreitet, kaum eine Chance. Hurkacz lieferte 21 Asse und spielte so dominant, dass Zverevs taktische Analysen auf dem Tablet in den Pausen beim Seitenwechsel wirkungslos blieben. Die Leistung des Deutschen wurde zusätzlich durch äußere Störungen beeinträchtigt: Eine Taube lenkte ihn ab, später schlug er frustriert ein Mikrofon in der deutschen Box um.

Tennisschläger zertrümmert

Auch formale Konflikte kamen hinzu: Bei einer Time Violation diskutierte er vergeblich mit dem Schiedsrichter. Danach verlor er sein Service. Zverev zertrümmerte daraufhin seinen Schläger und erhielt eine Verwarnung. Schließlich endete das Match nach 82 Minuten mit einem klaren Sieg für Hurkacz. Zverev, Olympiasieger von 2021 und aktuell die Nummer 3 der Welt, erlebte einen frustrierenden Tag.

