Tennis-Hammer

Knalleffekt: Novak Djokovic zieht sich zurück

04.01.26, 22:42
Das neue Jahr startet mit einem echten Tennis-Knall. 

„Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, mich vollständig von der Professional Tennis Players Association zurückzuziehen“, schreibt Novak Djokovic am Sonntagabend auf Instagram und sorgt damit für einen echten Tennis-Knall. Er habe die Entscheidung wegen „anhaltender Bedenken hinsichtlich Transparenz, Führung und der Art und Weise, wie meine Stimme und mein Bild dargestellt wurden“ getroffen, so der Serbe.

Djokovic hat die Gewerkschaft 2021 gemeinsam mit dem Kanadier Vasek Pospisil gegründet und saß bis zuletzt im Exekutivkomitee der PTPA.

Werte stimmen nicht mehr überein

Im vergangenen März hatte die für ihre Konfrontationslust bekannte Gewerkschaft für Aufsehen gesorgt, als sie schwere Anschuldigungen gegen die führenden Tennisorganisationen erhob und weltweit rechtliche Schritte einleitete. In einer Stellungnahme warf die PTPA den Profi-Verbänden ATP und WTA sowie dem Weltverband ITF vor, ein „Kartell“ und ein „korruptes, illegales sowie missbräuchliches System“ zu bilden. Selbst Novak Djokovic räumte damals ein, dass er einige Formulierungen der Klage als „sehr scharf“ empfinde.

"Ich bin stolz auf die Vision, die Vasek und ich bei der Gründung der PTPA teilten: den Spielern eine stärkere, unabhängige Stimme zu geben", schrieb Djokovic: "Doch es ist deutlich geworden, dass meine Werte und meine Herangehensweise nicht mehr mit der aktuellen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen."

