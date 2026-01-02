Ex-Tennis-Nummer 1 (45) gibt Sensations-Comeback bei Australian Open

Sie hat in ihrer Karriere sieben Grand-Slam-Titel gewonnen, den ersten vor 26 Jahren in Wimledon. Zuletzt stand die US-Tennislegende 2017 im Finale der Australian Open. Jetzt startet sie beim ersten Major-Turnier des Jahres zum Comeback.

Dank Wildcard wird Venus Williams (45) ab 18. Jänner erstmals seit fünf Jahren bei den Australian Open aufschlagen. Ihr Debüt im Melbourne Park hatte die ältere Schwester von Serena Williams (44) vor 28 Jahren gegeben: 1998 war sie bis ins Viertelfinale gekommen.

"Sehen uns dieses Jahr bei den Australian Open"

Williams selbst postete auf Instagram eine Story. "Sehen uns dieses Jahr bei den Australian Open". Die 49-fache WTA-Turniersiegerin weiter: "Ich freue mich sehr, wieder zurück in Australien zu sein und im australischen Sommer zu spielen. Ich habe so unglaubliche Erinnerungen daran, und ich bin dankbar für die Gelegenheit, an den Platz zurückzukehren, der so viel für meine Karriere bedeutet hat."

Nach Schweinsteiger-Trennung: Ana Ivanović wird emotional: "Danke für die Lektionen"

Tennis-Rüpel Kyrgios gewinnt Kampf der Geschlechter gegen Sabalenka

Tagger, Grabher & Kraus bestätigt für Ladies Linz 2026

Zwei Melbourne-Finalniederlagen gegen Schwester Serena

Gewonnen hat die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin im Gegensatz zu ihrer Schwester Serena in Australien noch nie. 2003 und 2017 verlor sie im Finale - gegen Serena. Insgesamt feierte sie dort aber 54 Match-Siege. "Venus ist eine echte Legende und Vorreiterin unseres Sports – sie ist eine Inspiration für uns alle", so Turnierdirektor Craig Tiley.

Veranstalter-Angaben zufolge wird Venus Williams die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher war das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden war.

28 Jahre älter als Lilly Tagger (17)

Sollte es Österreichs Shootingstar Lilly Tagger (17/WTA-Nr. 153) über die Qualifikation ins Hauptfeld der Australian Open schaffen bzw. eine Wildcard erhalten, würde der Altersunterschied 28 Jahre betragen!

Venus Williams brachte sich im Dezember bei einem Einladungsturnier in Charlotte (Carolina) in Schuss, vor ihrer 22. Teilnahme bei den Australian Open will sie noch in Hobart Matchpraxis sammeln.

Vergangenen Sommer war Venus Williams nach rund 16 Monaten Turnierpause auf die Tennis-Tour zurückgekehrt. Nach Starts in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber trotz einer beeindruckenden Leistung in Runde eins ausgeschieden.