Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Drogen-Coup Wien
© LPD Wien

3 Serben verhaftet

Drogenring gesprengt: 57 Kilo Marihuana und Koks sichergestellt

04.09.25, 13:15
Teilen

Eine größere Menge an Marihuana und Kokain ist im Zuge von drei im Juli durchgeführten Festnahmen im Wiener Suchtgiftmilieu sichergestellt worden. 

Der Polizei gelang ein Schlag gegen den Drogenhandel in Wien. Drei Serben konnten festgenommen werden. Zwei Verdächtige wurden von Beamten des Landeskriminalamtes Wien bei einem offensichtlichen Suchtmittelhandel in Wien-Margareten auf frischer Tat ertappt, die dritte Festnahme erfolgte tags darauf in Wien-Währing.

Drogen-Coup Wien
© LPD Wien

Mehrere Wohnungen durchsucht

Bei einem 28-Jährigen und einem 32-Jährigen, deren vorläufige Festnahme am 15. Juli erfolgte, wurden sowohl bei ihnen selbst, als auch in den von ihnen genutzten Wohnungen Drogen und Geld gefunden.

Dem dritten Verdächtigen, einem 29-Jährigen, wurden im Zuge der Erhebungen durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gleich drei Wohnungen zugeordnet. In diesen wurde dann neben den großen Mengen an Drogen und Geld zudem auch Drogenersatzstoffe in Tablettenform gefunden.

Insgesamt waren es rund 57 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Kokain, 76 Stück Tabletten und 32.395 Euro an Bargeld. Die drei Männer, es handelt sich bei ihnen um serbische Staatsangehörige, wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden