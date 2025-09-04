Feuer in Einfamilienhaus: Ehepaar im Spital

Der Brand brach im Untergeschoß des Gebäudes aus.

Stmk. Aus bisher ungeklärter Ursache brach am späten Mittwochabend in einem Einfamilienhaus in Altirdning ein Brand aus.

© FF Altirdning (Übung)

Die älteren Bewohner bemerkten gegen 20:15 Uhr eine Rauchentwicklung und nahmen weiters den Alarm eines Rauchmelders wahr. Das Feuer war im Untergeschoß des Gebäudes ausgebrochen. Insgesamt standen sieben umliegende Feuerwehren mit 16 Fahrzeugen und 110 Kräften im Einsatz.

Brandursache unklar

Das Ehepaar (80 und 72 Jahre alt) musste vorsorglich in das LKH Rottenmann eingeliefert werden. Die Erhebungen zur Brandursachenermittlung werden, auch durch Beiziehung eines Bezirksbrandermittlers, fortgesetzt. Die höhe des Sachschadens war vorerst unklar.