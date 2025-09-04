Bei Familienausflug: 12-Jähriger stürzte in Bach

Die Familie war im Bereich des Schwarzensees unterwegs.

Ein schrecklicher Unfall spielte sich am Mittwoch im Bereich des Schwarzensees in der Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut ab. Dort unternahm eine Familie aus dem Bezirk Wels-Land eine Wanderung. Beim Schwarzenbach rutschte der 12-jährige Sohn auf nassen Steinen im Bachbett aus und stürzte ungefähr drei Meter in die Tiefe.

Lebensgefährte rettete Jungen aus dem Wasser

Der 45-jährige Lebensgefährte der Mutter (37) rettete das Kind aus dem Wasser und brachte es zur nahen Forststraße, wo die Familie die Rettungskräfte alarmierte.

Zur weiteren medizinischen Abklärung lieferte das Rote Kreuz den 12-Jährigen, der immer bei Bewusstsein und ansprechbar war, ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl ein.