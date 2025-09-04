Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Schwarzenbach St. Wolfgang
© Wikipedia/Schwarzenbach

Drei Meter tief

Bei Familienausflug: 12-Jähriger stürzte in Bach

04.09.25, 10:04
Teilen

Die Familie war im Bereich des Schwarzensees unterwegs.

Ein schrecklicher Unfall spielte sich am Mittwoch im Bereich des Schwarzensees in der Gemeinde St. Wolfgang im Salzkammergut ab. Dort unternahm eine Familie aus dem Bezirk Wels-Land eine Wanderung. Beim Schwarzenbach rutschte der 12-jährige Sohn auf nassen Steinen im Bachbett aus und stürzte ungefähr drei Meter in die Tiefe.

Lebensgefährte rettete Jungen aus dem Wasser

Der 45-jährige Lebensgefährte der Mutter (37) rettete das Kind aus dem Wasser und brachte es zur nahen Forststraße, wo die Familie die Rettungskräfte alarmierte.

Zur weiteren medizinischen Abklärung lieferte das Rote Kreuz den 12-Jährigen, der immer bei Bewusstsein und ansprechbar war, ins Salzkammergutklinikum Bad Ischl ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden