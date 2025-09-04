Rettungseinsatz: Paragleiter stürzte auf Garagendach

Anrainer kamen dem Verletzen zu Hilfe.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Mittwoch in Mondseeberg. Dort stürtze aus noch unbekannten Gründen ein Paragleiter auf das Dach einer Garage eines Hauses. Nachbarn dürften den Aufprall gehört haben und eilten zu Hilfe.

© FF Tiefgraben/Stoxreiter

Anrainer kümmerten sich um den Verletzten

Vier Feuerwehren mit 48 Einsatzkräften rückten aus. „Der verunfallte Paragleiter lag bei unserem Eintreffen auf dem Dach einer Garage und war ansprechbar. Anfangs wurde er von Anrainern versorgt und mit einem Sonnenschirm beschattet. Die notfallmedizinische Versorgung übernahm unser örtlicher Notarzt unterstützt von einem First Responder des Roten Kreuzes Mondsee", so der Einsatzleiter Christian Stoxreiter von der Feuerwehr Tiefgraben.

Der Verletzte musste mithilfe eines Hubsteigers in einer Korbtrage mit Vakuummatratze vom Dach gerettet werden. Ein Notarzt des Hubschraubers C6 übernahm die erste medizinische Versorgung, danach wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen.