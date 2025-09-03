Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Rätsel um Ursache: 64-Jähriger stürzt von Balkon in den Tod
© Getty

Ex-Freundin fand ihn

Rätsel um Ursache: 64-Jähriger stürzt von Balkon in den Tod

03.09.25, 17:53
Teilen

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Peterdorf (Bezirk Murau). Ein 64-Jähriger stürzte gegen 9 Uhr von seinem Balkon im zweiten Stock und erlitt dabei tödliche Verletzungen. 

Die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes fand ihn regungslos vor dem Haus unterhalb des Balkons und alarmierte sofort den Notarzt. Doch für den Steirer kam jede Hilfe zu spät, der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann kurz nach dem Aufstehen auf den Balkon gegangen sein. Von dort stürzte er wenige Meter in die Tiefe. Ob ein medizinischer Notfall den Sturz auslöste, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion an, um die genaue Todesursache zu klären.

Der Balkon war laut Polizei mit einem etwa 90 Zentimeter hohen Geländer abgesichert. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden