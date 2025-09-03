Rätsel um Ursache: 64-Jähriger stürzt von Balkon in den Tod

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Peterdorf (Bezirk Murau). Ein 64-Jähriger stürzte gegen 9 Uhr von seinem Balkon im zweiten Stock und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die ehemalige Lebensgefährtin des Mannes fand ihn regungslos vor dem Haus unterhalb des Balkons und alarmierte sofort den Notarzt. Doch für den Steirer kam jede Hilfe zu spät, der Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Mann kurz nach dem Aufstehen auf den Balkon gegangen sein. Von dort stürzte er wenige Meter in die Tiefe. Ob ein medizinischer Notfall den Sturz auslöste, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion an, um die genaue Todesursache zu klären.

Der Balkon war laut Polizei mit einem etwa 90 Zentimeter hohen Geländer abgesichert. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.