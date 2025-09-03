Auto kracht in Baum – Fahrer eingeklemmt

Auf der B63 bei Oberwart ereignete sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer prallte gegen einen Baum und wurde im völlig deformierten Wrack eingeklemmt – die Rettung entwickelte sich zum Wettlauf gegen die Zeit.

Burgendland. Der Alarm schrillte um 20:56 Uhr durch Riedlingsdorf: Ein Pkw-Lenker kam aus bislang unbekannter Ursache von der B63 ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum im Straßengraben. Binnen kürzester Zeit machten sich 26 Feuerwehrleute mit drei Einsatzfahrzeugen auf dem Weg zur Unfallstelle, wo der Fahrer durch den Aufprall massiv im Fahrzeug eingeklemmt wurde, wie die Freiwillige Feuerwehr Riedlingsdorf berichtet.

Mit zwei hydraulischen Rettungsgeräten kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des Verunglückten. Nach 30 dramatischen Minuten gelang die Befreiung aus dem stark deformierten Auto. Der Verletzte wurde sofort in die Klinik Oberwart eingeliefert. Die B63 blieb für 2,5 Stunden komplett gesperrt – erst dann konnte der Verkehr wieder rollen.

Feuerwehr lobt couragierte Ersthelfer

Besonders bemerkenswert: Zahlreiche couragierte Ersthelfer griffen beherzt ein, setzten die Rettungskette in Gang und leisteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte lebensrettende Erste Hilfe.