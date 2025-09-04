Bei Streit mit 20-Jährigem: Wienerin drohte im Prater mit Waffe

Ein 20-Jähriger hatte die Freundin der Frau angesprochen.

Wüste Szenen mitten im Wiener Prater. Dort kam am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr es zu Diskussionen zwischen zwei Gruppen, weil es einer Frau nicht gut ging. Da der 20-Jährige nachfragte, was denn los sei, wurde die 40-jährige Wienerin rabiat und zeigte ihre Pistole in der Handtasche her.

Die Polizei wurde alarmiert. Als die angriffslustige Prater-Besucherin durchsucht wurde, konnte tatsächlich eine Schreckschusspistole in ihrer Tasche sichergestellt werden. Die 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie auf freiem Fuß angezeigt.