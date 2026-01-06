Anja Kruse rechnet mit Branche ab: "Sie nehmen die Rollen weg"

Anja Kruse wurde in den 80er-Jahren durch Serien "Die Schwarzwaldklinik" und "Das Traumschiff" berühmt. Nun kritisiert sie die Entwicklung in der deutschen Filmbranche.

Die 1980er-Jahre waren eine andere Zeit. "Die Schwarzwaldklinik" sahen regelmäßig über 20 Millionen Zuschauer. Mit dabei war Anja Kruse. Sie kam ursprünglich vom Theater und wollte eigentlich nie ins Fernsehen. Gegenüber dem Magazin "Stern" erzählte Kruse, dass der Erfolg der Serien sie dazu brachte, ihre Karriere zu wechseln.

Die heutige Situation der Schauspielindustrie sieht sie sehr kritisch an. Viele ihrer Kolleginnen bekommen mit zunehmendem Alter immer weniger Rollen. Kruse sagt: "Schlimm war es während der Corona-Pandemie." Damals wurden ältere Schauspieler zur Risikogruppe erklärt, "die man angeblich nicht versichern könne". Ihr Fazit: "So ein Schwachsinn."

"Man sieht sofort, ob man die Menschen berührt"

Vor allem hat sie ein Problem mit der Programmpolitik vieler deutscher Sender. Kruse kritisiert: "Bei vielen deutschen Sendern regiert der Jugendwahn." Laut ihr sei der Trend nicht nur realitätsfern, sondern auch respektlos gegenüber älteren Kolleginnen. Die Schauspielerin betont: "Großmütter werden von 40-Jährigen gespielt, die dann entsprechend geschminkt werden."

Ebenfalls findet sie eine weitere Entwicklung problematisch. Immer häufiger kommen Influencer in fiktionalen Formaten. Kruse: "Noch schlimmer finde ich die ganzen Influencer, die den ausgebildeten Schauspielern die Rollen wegnehmen." Die Reichweite eines Influencers kann keine Schauspielausbildung ersetzen. "Sie mögen viele Follower haben, aber mit Qualität vor der Kamera hat das nichts zu tun", so Kruse.

Die Schauspielerin hat für sich den perfekten Platz gefunden: die Theaterbühne. Sie schwärmt: "Am Theater entwickelt man sich weiter und lernt immer etwas Neues." Besonders liebt Kruse den direkten Kontakt zum Publikum: "Man sieht sofort, ob man die Menschen berührt."