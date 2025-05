× Neue ESC-Wett-Quoten: JJ gewinnt!

Unser ESC-Held JJ mischt mit der Popoper "Wasted love" und einzigartiger Schwarz-weiß-Show Europa auf und sorgt für ein neues Wett-Beben.

Platz 1: Österreich mit einer Siegeschance von 36 Prozent! Platz 2: Frankreich (13 %) Platz 3: Die Niederlande (10 %) und erst auf Platz 4 die großen Favoriten Schweden mit nur 8%. Das sind die brandneuen Wett-Quoten für den 69. Song Contest in Basel. Und zwar für die wichtige Jurywertung, die ja die halbe Miete ausmachen: 50 % des Gesamt-Votings! Und dort scheint unserem JJ mit der eindringlichen Popoper „Wasted Love“ der Sieg nicht mehr zu nehmen sein. „Es würde mich wahnsinnig freuen, wenn mich die Fachexperten als Nummer 1 ranken würden. Dann müsste ich nur noch das Publikum überzeugen. Dann haben wir uns das Ding geholt,“ jubelt JJ im oe24-Interview über den möglichen ersten Etappensieg.

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

© Facebook/Eurovision Song Contest ×

Der nächste soll dann mit einem genialen Trick erfolgen: Für seine Show, mit der er in der 2. Quali-Runde am 15. Mai als haushoher Favorit gilt (Siegeschance: 93 Prozent!), hat sich JJ ein en ganz besonderen Special Effect einfallen lassen. Im TV wird sein Auftritt auf einem in Seenot geratenem Boot nämlich in schwarz-weiß (!) übertragen! Eine Hommage an den 1967 nach Udo Jürgens Triumph in Wien abgehaltenen ESC. Das war ja der allerletzte Song Contest der in schwarz-weiß übertragen wurde.

© Facebook/Eurovision Song Contest ×

Beim Publikum hat JJ freilich noch etwas Aufholbedarf: Da liegt er bei den Wetten aktuell auf Platz 4. Da geht‘s aber wohl noch deutlich nach oben: Schließlich hat ja Europa seine einzigartige schwarz-weiß Show noch gar nicht gesehen. Das soll sich aber am Donnerstag ändern: Nach der 2. Probe darf JJ ein Performance-Video online stellen.

© ORF/Roman Zach-Kiesling ×

Bei den Wetten auf den Sieg hält JJ solide Platz 2. Konnte den Abstand auf die Schweden aber bereits von 16:40 auf 20:35 verkürzen. Das Rennen um den Sieg wird nun immer enger.