ESC-Geheimnis um Céline Dion: Warum sie kam, aber nicht sang

Die Musik-Legende war, wie Gerüchte bereits andeuteten, in Basel zugegen. Doch es kam nicht zum Auftritt.

Es war eines der schönsten Gerüche des diesjährigen Song Contests: Immer wieder hieß es, dass Céline Dion auftreten werde, doch dazu kam es nicht. Nun hat sich die Sängerin dazu geäußert.

Mehr zum Thema

Mehr als Gerüchte

Wie die Zeitung Le Parisien berichtet, hätte Céline Dion tatsächlich beim Finale des Eurovision Song Contests 2025 auftreten sollen. Sie war mit dem Jet nach Basel gekommen, um ihren Sieger-Song von 1988 „Ne partez pas sans moi” zu singen, und bei den Proben hinter verschlossenen Türen wurde sogar ein Ausschnitt davon gespielt.

Krankheit hinderte sie

Doch aufgrund ihrer Krankheit, die sie am Singen hindert, konnte sie doch nicht auftreten und reiste bald nach Las Vegas ab.

Dies erklärt, warum der Direktor des europäischen Wettbewerbs, Martin Green, bis zur letzten Minute an ihre Teilnahme glaubte und am 17. Mai erklärte: „Der Weihnachtsmann existiert, wir müssen abwarten und sehen.”