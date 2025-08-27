Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Song Contest: Stadthalle wird zur Hochsicherheitszone
© APA/ORF (Archivbild)

Wie am Flughafen

Song Contest: Stadthalle wird zur Hochsicherheitszone

27.08.25, 13:25
Teilen

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien wird zur Sicherheitsmission mit Scheinwerferlicht. Die Angst vor Zwischenfällen sitzt tief, seit im Vorjahr Anschlagsplänen auf ein Konzert von Taylor Swift aufgedeckt wurde. 

Im Mai 2026 verwandelt sich die  Stadthalle in ein Bollwerk der Sicherheit, wenn dort der Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Jeder Bereich wird überwacht, jedes Detail geplant, noch bevor der erste Ton erklingt. Der Glanz der Popwelt steht im Kontrast zu den strengen Sicherheitsmaßnahmen, die nach den Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert im Vorjahr jetzt noch konsequenter umgesetzt werden.

Die Polizei greift auf Erfahrungen aus Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft oder der Ski-Weltmeisterschaft zurück. Besonders wichtig ist der intensive Austausch mit internationalen Polizeibehörden, die in der Vergangenheit bereits ESC-Veranstaltungen abgesichert haben. Das sei laut Polizei besonders wichtig, weil sich die Bedrohungslage in vielen europäischen Staaten verschärft hat. Die Erkenntnisse aus dem ESC 2015 werden angepasst und in neue operative und strategische Strukturen überführt.

Stadthalle: Sicherheit wird großgeschrieben  

Auch die Stadthalle ist vorbereitet. Zusätzliche Sonderinvestitionen sind nicht nötig, weil das Gebäude laufend modernisiert wird. Geschäftsführer Matthäus Zelenka betont gegenüber dem ORF, dass das Sicherheitskonzept gemeinsam mit Behörden und Polizei entwickelt werde, damit alle Besucherinnen und Besucher ein sicheres Konzerterlebnis genießen können. Was früher viele als lästig empfanden, sei heute selbstverständlich geworden. Laut Zelenka ist mittlerweile jeder froh darüber, dass die Sicherheitsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Für den ESC gelten besonders strenge Regeln. Alles, was hinein- oder hinausgeht, wird kontrolliert, vergleichbar mit den Abläufen an einem Flughafen. Die Maßnahmen sollen keine Angst verbreiten, sondern Vertrauen schaffen. So wird aus der Stadthalle nicht nur ein Schauplatz für Musik, sondern auch ein Symbol für Sicherheit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden