Song Contest: Stadthalle wird zur Hochsicherheitszone

Der Eurovision Song Contest 2026 in Wien wird zur Sicherheitsmission mit Scheinwerferlicht. Die Angst vor Zwischenfällen sitzt tief, seit im Vorjahr Anschlagsplänen auf ein Konzert von Taylor Swift aufgedeckt wurde.

Im Mai 2026 verwandelt sich die Stadthalle in ein Bollwerk der Sicherheit, wenn dort der Eurovision Song Contest über die Bühne geht. Jeder Bereich wird überwacht, jedes Detail geplant, noch bevor der erste Ton erklingt. Der Glanz der Popwelt steht im Kontrast zu den strengen Sicherheitsmaßnahmen, die nach den Anschlagsplänen auf ein Taylor-Swift-Konzert im Vorjahr jetzt noch konsequenter umgesetzt werden.

Die Polizei greift auf Erfahrungen aus Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft oder der Ski-Weltmeisterschaft zurück. Besonders wichtig ist der intensive Austausch mit internationalen Polizeibehörden, die in der Vergangenheit bereits ESC-Veranstaltungen abgesichert haben. Das sei laut Polizei besonders wichtig, weil sich die Bedrohungslage in vielen europäischen Staaten verschärft hat. Die Erkenntnisse aus dem ESC 2015 werden angepasst und in neue operative und strategische Strukturen überführt.

Stadthalle: Sicherheit wird großgeschrieben

Auch die Stadthalle ist vorbereitet. Zusätzliche Sonderinvestitionen sind nicht nötig, weil das Gebäude laufend modernisiert wird. Geschäftsführer Matthäus Zelenka betont gegenüber dem ORF, dass das Sicherheitskonzept gemeinsam mit Behörden und Polizei entwickelt werde, damit alle Besucherinnen und Besucher ein sicheres Konzerterlebnis genießen können. Was früher viele als lästig empfanden, sei heute selbstverständlich geworden. Laut Zelenka ist mittlerweile jeder froh darüber, dass die Sicherheitsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

Für den ESC gelten besonders strenge Regeln. Alles, was hinein- oder hinausgeht, wird kontrolliert, vergleichbar mit den Abläufen an einem Flughafen. Die Maßnahmen sollen keine Angst verbreiten, sondern Vertrauen schaffen. So wird aus der Stadthalle nicht nur ein Schauplatz für Musik, sondern auch ein Symbol für Sicherheit.