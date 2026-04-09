Coachella startet die Festival-Saison – auch als YouTube-Stream

Die Wüste bebt! Am Freitag (10. April) startet das „Coachella Festival“. Bis Sonntag rocken 100 Superstars wie Sabrina Carpenter, Justin Bieber oder Karol G für über 180.000 Influencer ab. YouTube überträgt das Kultfestival live!

Im feudalen Empire Polo Club von Indio nahe Palm Springs in Kalifornien steigt seit 1999 das wohl berühmteste Musik-Event der Welt: Das Coachella Valley Music and Arts Festival , ein Happening für 180.000 Besucher, das nun zwei Wochenenden lang mit über 100 Top-Acts wie Sabrina Carpenter, Justin Bieber oder Karol G wieder die Trends für Pop, Mode und Instragram vorgibt. Der Auftakt geht von Freitag (10 April) bis Sonntag (12 April) über die sieben Konzert-Bühnen. Die Zugabe mit dem gleichen Programm steigt dann von 17. bis 19. April

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Und das nicht nur für alle Influencer vor Ort, sondern auch als globaler YouTube-Stream. Die Jubiläums-Ausgabe zum 25. Geburtstag von Coachella wird ab Freitag, 23 Uhr unserer Zeit, live übertragen! Und zwar von allen 7 Bühnen!

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Freitag: Moby (o.) und Sabrina Carpenter (u.)

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Und das zum Auftakt gleich mit Krachern wie Lykke Li (Samstag, 2.20 Uhr), The XX (4 Uhr) oder Moby (5.10 Uhr). Als Highlight gibt’s am Samstag um 6.05 Uhr früh die neue „Man‘s Best Friends“ Show von Pop-Queen Sabrina Carpenter rund um 39 Milliarden-fach gestreamte Top Hits wie „Espresso“, „Feather“ oder „Manchild“, für die sie sich 7 Monate lang vorbereitet hat „"Es ist die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe!“

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Samstag: Jack White (o.) und Justin Bieber (u.)

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In der Nacht von Samstag auf Sonntag darf man sich auf die Auftritte von Jack White (22 Uhr), Interpol (5.15 Uhr) und Headliner Justin Bieber (8.25 Uhr), der für sein Live-Comeback mit den Alben „SWAG“ und „SWAG II“ die Rekord-Gage von 10 Millionen Dollar kassiert, freuen. Und auf ein großes Streaming-Duell : um 4 Uhr früh zünden ja sowohl David Guetta als auch The Strokes ihre neuen Hits.

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Sonntag: Iggy Pop (o.) und Karol G (u.)

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Der dritte Festival-Tag wird ab Montag um 1 Uhr früh von Gigi Perez eröffnet und liefert auch die Auftritte von Little Simz (1.25 Uhr), Major Lazer (3.10 Uhr), Iggy Pop (4.10 Uhr) oder Laufey (5.40 Uhr) frei Haus, ehe die kolumbianische Reggaeton-Queen Karol G mit Hits wie „Provenza“, „Tusa“ oder „Mamiii“ ab 6.55 Uhr das Grande Finale zündet.