JJ: „Noch einmal ESC? Vielleicht dann knapp vor der Pension!“

Unser Song-Contest -Sieger JJ legt wieder los. Mit dem neuen Hit “Ballerina”, seiner allerersten Tour und dem großen oe24.TV-Interview

Am 1. April schockte unser ESC-Sieger JJ die Welt: Mit einem tränenreichen Insta-Video kündigte er sein Musik-Aus und den Neustart als Ballerina an. Alles natürlich nur ein April-Scherz und Werbung für den neuen, für Freitag erwarteten Hit „Ballerina“, mit dem er jetzt auch seine allererste Tour, die am 15. April in Graz und am 17, April in Wien stoppt, zündet. Im oe24.TV-Interview spricht JJ über …



… seinen neuen Hit „Ballerina“: Der Song zeigt eine neue Facette meiner Stimme und auch meiner Vulnerabilität. Es geht darum, dass es eigentlich überbewertet ist, selbstkritisch zu sein. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind im Endeffekt nur Menschen und jeder macht Fehler. Viele Freunde, die das vorab gehört haben, meinen ja, dass es ein Coming-out-Song ist. Er ist ja auch ziemlich autobiografisch.

© Warner Music



…seinen oscar-reifen Aprilscherz: Die Idee ist mir am Vorabend gekommen, als ich mir dachte, wie soll ich die Leute noch darauf aufmerksam machen, dass mein neuer Song rauskommt. Und da war das Aufhören mit der Musik um Ballerina zu werden die perfekte Idee.

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… seine erste Tour: Keine Angst, es wird mehr als die 5 Songs geben, die ich bislang veröffentlicht habe. Nämlich auch unveröffentlichte Songs und auch noch zwei, drei Cover-Versionen. Es wird sehr abwechslungsreich sein. Ein Pop-Opern-Mix. Ich habe für meine ersten Shows bewusst kleinere und intimere Rahmen gewählt. Im Herbst könnte dann aber Größeres folgen.

… Cosmó: Mein Herz schlug ja für Julia Wastian, aber Cosmó und seinen „Tanzschein“ habe ich vom ersten Moment an gespürt. Das war schon im ORF-Vorentscheid wirklich geil und wird in der Stadthalle sicher noch geiler. Der wichtigsten Tipps, die ich ihn jetzt geben kann, sind so viel entspannen, wie es nur geht. Unwichtige Dinge zu delegieren und sich mit allen anfreunden, damit backstage die ewigen Wartezeiten nicht zur Qual werden!

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… seinen Podcast „Bussi Bla Bla“ mit Conchita: Es macht so viel Spaß, einfach nur Blödsinn zu reden und dann auch noch die Kommentare zu lesen. Es ist cool, dass wir über so viele Themen einfach so offen reden können. Tom geniert sich ja auch für nichts: Es ist ihm wirklich alles Wurst.

© Erli Grünzweil, FM4

…den ESC in Wien: Sorry, dass jetzt wegen mir alle mehr arbeiten müssen (lacht) Scherz beiseite: Das wird ein unglaublich. Es war schon immer ein Traum von mir, in der Stadthalle auf der Bühne zu stehen. Jetzt darf ich dort den Moment zelebrieren, dass ich den Sieg nach Hause gebracht habe. Und dafür habe ich auch explizit einen neuen Song aufgenommen. Eine coole epische Nummer, die eine Steigerung von „Wasted Love“ ist.

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… unsere ESC-Moderatoren: Auch Victoria Swarovski und Michael Ostrovski werden „Wasted Love“ in Wien singen und das sicher mit Bravour. Victoria hat ja eigentlich als Sängerin begonnen und der Michi wird das sicher lustig machen. Ich bin auch nicht enttäuscht, dass ich nicht moderieren darf, sondern eher erleichtert, denn das wäre verdammt viel Arbeit geworden.

... unsere schlechten Wettquoten: Die Wettquoten sagen wirklich nichts aus. Letztes Jahr hat es geheißen, Schweden wird gewinnen. Und dann sind sie nur Vierter geworden. Auch Belgien galt als Top-10 Tipp und hat es dann nicht einmal ins Finale geschafft: Deswegen sollte man sich die Quoten eigentlich gar nicht ansehen und sich schon gar nicht davon beirren lassen.

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… eine neuerliche ESC-Teilnahme: Derweil habe ich es nicht geplant. Aber man weiß ja nie. Vielleicht in 20, 30 oder 40 Jahren. Oder als letzter Auftritt vor der Pension. Das wäre cool!

Interview, Thomas Zeidler-Künz