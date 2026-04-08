Trotz Missbrauchsvorwürfen: Christian Ulmen turtelt mit neuer Frau auf Mallorca

Inmitten der schweren Vorwürfe durch seine Ex-Frau Collien Fernandes und laufender Vorermittlungen zeigt sich Christian Ulmen überraschend vertraut mit einer neuen Frau auf Mallorca und setzt damit ein deutliches Zeichen der privaten Veränderung.

Während in Deutschland die Wogen hochgehen, sucht er Zuflucht unter der spanischen Sonne. Christian Ulmen (50), der sich derzeit mit schwerwiegenden Vorwürfen seiner Ex-Frau Collien Fernandes (44) konfrontiert sieht, wurde nun auf Mallorca gesichtet – und er ist nicht allein. Händchenhaltend und sichtlich gelöst zeigte sich der Schauspieler mit einer unbekannten jungen Frau an seiner Seite.

Mehr lesen:

Es ist ein Bild von fast schon provokanter Idylle: Am vergangenen Karsamstag schlenderte das Paar im Gleichschritt durch ein beschauliches mallorquinisches Dorf. Zwischen Marktständen mit frischem Obst und belebten Straßencafés genossen die beiden die wärmende Ostersonne. Die Körpersprache sprach dabei Bände: Sie hielt ihn umschlungen an der Taille, er legte vertraut den Arm um ihre Schulter. Trotz Bart, Sonnenbrille und tief ins Gesicht gezogener Baseball-Kappe blieb der prominente Urlauber nicht lange unentdeckt.





Ein Lächeln gegen die Schlagzeilen

Dass Christian Ulmen ausgerechnet jetzt so offen sein privates Glück zur Schau stellt, kommt für viele überraschend. Seit dem 19. März bestimmen schwere Anschuldigungen das Bild des einstigen „Tatort“-Kommissars. Seine Ex-Frau Collien Fernandes erhob im Nachrichtenmagazin Spiegel sowie auf Instagram massive Vorwürfe, die bis hin zu Misshandlungsvorwürfen reichen. Seither war der Filmemacher wie vom Erdboden verschluckt – bis zu diesem Auftritt auf der Baleareninsel.

Während Ulmen selbst beharrlich schweigt, lassen seine Rechtsvertreter die Säbel rasseln. Kernaussagen der Berichterstattung seien laut seinen Anwälten „nachweislich unvollständig und falsch“. Ein angebotenes Hintergrundgespräch mit Journalisten blieb unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da daraus nicht zitiert werden durfte.

Christian Ulmen und Collien Fernandes. © Getty Images

Juristisches Tauziehen im Hintergrund

Die Lage bleibt für den 50-Jährigen trotz der Urlaubsflirts ernst. Nach der Anzeige durch Fernandes haben die Behörden Vorermittlungen eingeleitet. Ulmens Verteidigung schaltete bereits auf Angriff: In einem Informationsschreiben vom 27. März wurden sowohl die Gewaltvorwürfe als auch angebliche Deepfake-Inhalte entschieden zurückgewiesen. Die Anwälte kündigten rechtliche Schritte gegen die Verbreitung „unwahrer Tatsachen“ an. Status Quo: Wie das Verfahren weitergeht, ist derzeit noch völlig unklar. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung gilt für Christian Ulmen ausnahmslos die Unschuldsvermutung.

Flucht nach vorn?

Die junge Frau mit dem dunklen Haar im geblümten Sommerkleid scheint für Ulmen momentan der wichtigste Anker zu sein. Während die deutsche Justiz prüft, wie viel Substanz hinter den Vorwürfen seiner Ex-Frau steckt, wählt der Schauspieler die Flucht nach vorn – oder zumindest die Flucht in eine neue Zweisamkeit. Ob dieses öffentliche Liebesbekenntnis ein Befreiungsschlag oder lediglich eine kurze Atempause im juristischen Gewitter ist, werden die nächsten Wochen zeigen.