Auf Mallorca: Porsche feiert Traumhochzeit

Porsche-Aufsichtsratschef Wolfgang Porsche und Gabriele Prinzessin von Leiningen feiern ihre Liebe noch einmal im ganz großen Stil. Das prominente Paar lädt zu einer dreitägigen Luxus-Hochzeit auf die Balearen-Insel Mallorca.

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Obwohl Multimilliardär Wolfgang Porsche (83) und die promovierte Juristin Gabriele Prinzessin von Leiningen (63) bereits seit Dezember 2025 offiziell verheiratet sind – damals gaben sie sich in einer privaten Zeremonie in Salzburg das Ja-Wort –, holen sie die großen Feierlichkeiten nun nach, das berichtet die deutsche Bild.

Altstadt von Palma de Mallorca

Vom 5. bis 7. Juni wird auf Mallorca im exklusivsten Rahmen erneut gefeiert. Der Startschuss für die dreitägige Liebes-Sause fällt am Freitag mit einem Get-together in der historischen Altstadt von Palma de Mallorca.

Renate Thyssen-Henne, Gabriele Prinzessin zu Leiningen und Wolfgang Porsche. © Getty Images

m Samstag folgt das Hauptereignis auf der gigantischen, 26.000 Quadratmeter großen Finca Turmalina, die der Porsche-Patriarch seiner Liebsten geschenkt haben soll. Für die geladenen Gäste gilt laut Einladungskarte der Dresscode "sommerlich-festlich". Ein entspannter Brunch im edlen Jachthafen von Puerto Portals rundet das Fest am Sonntag schließlich ab, nennt die Bild weitere Details.

Eine bewegte Beziehungsgeschichte

Für den Porsche-Aufsichtsratschef ist es bereits die vierte Ehe. Er hatte im Frühjahr 2023 nach rund vier Jahren die Scheidung von seiner früheren Ehefrau Claudia eingereicht und hat insgesamt vier Kinder. Auch für Gabriele Prinzessin von Leiningen, die Tochter der bekannten Unternehmerin Renate Thyssen-Henne (86), ist es nicht der erste Bund fürs Leben. Sie schreitet auf Mallorca zum dritten Mal vor den Altar.

Legenden des internationalen Jet-Sets

Gabriele zu Leiningen ist im internationalen Jet-Set bestens bekannt. Ende der 90er-Jahre war sie mit dem inzwischen verstorbenen Karim Aga Khan IV. verheiratet, dem einstigen Oberhaupt der Ismailiten-Glaubensgemeinschaft. Während dieser Zeit trug sie den Titel Begum Aga Khan und das Paar galt als absolutes Traumpaar der High Society. Nach der Scheidung nahm sie im Jahr 2014 wieder den Namen aus ihrer früheren Ehe mit Karl-Emich Prinz zu Leiningen (73) an, bevor sie nun mit Wolfgang Porsche ihr neues Glück fand.