Fan-Schock: Palfrader sagt alle Termine ab

"Braunschlag"-Star überrascht mit einer Nachricht auf Facebook: Er muss eine Pause einlegen. Der Grund gibt vielen Anlass zur Sorge.

Er ist Schauspieler, Kabarettist und war zuletzt in "Braunschlag"-Revival wieder für viele Fans als Kult-Figur XXX im Einsatz. Doch jetzt ist einmal Schluss! Robert Palfrader zieht sich zurück - und erklärt seine Gründe etwas kryptisch auf Facebook.

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Krankheitsbedingt Premiere in München abgesagt

Konkret schreibt Palfrader, er muss "krankheitsbedingt" alle Termine "in nächster Zeit" absagen. Woran der 57-Jährige leidet, verrät er allerdings nicht. Viele Fans kommentieren bereits besorgt und hoffen, dass er nicht zu lange ausfällt. Ihnen verspricht er aber ein baldiges Update - und schreibt noch "Bussis".

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Eigentlich hätte er heute mit seinem neuen Programm "Testament" in Münchner Lustpsielhaus Premiere gefeiert und wäre dann bis Ende April durch den Süden Deutschlands getourt. "Wien muss noch ein Bissl warten, dort spiel ich es ab Oktober im Stadtsaal", schrieb er auf Facebook. Doch: Am 26. April wollte er sein erstes Soloprogramm im Wiener Stadtsaal präsentieren - da heißt es jetzt wohl: Daumen drücken.

Fans und Freunde: "Gute Besserung"

Viele seiner Freunde - wie auf oe24-Talker Rudi Fußi und ORF-Lady Barbara Stöckl wünschen ihm jedenfalls "Gute Besserung!" Und warten gespannt auf eine Erklärung.