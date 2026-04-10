Dolce & Gabbana vor dem Aus? Gabbana-Rücktritt sorgt für Schockwellen

Ist das das Ende einer der ikonischsten Mode-Partnerschaften überhaupt? Bei Dolce & Gabbana bahnt sich gerade ein Umbruch an, der die Fashion-Welt aufhorchen lässt.

Seit 1985 standen Domenico Dolce und Stefano Gabbana für eine ganz eigene Vision von Mode: sinnlich, dramatisch, mediterran. Gegründet im norditalienischen Legnano, wurde ihr Label schnell zum Synonym für italienischen Glam, irgendwo zwischen sizilianischer Filmromantik und High-Fashion-Exzess. Wer an opulente Spitze, Korsagen und heiße Sommernächte à la Luchino Visconti denkt, landet früher oder später bei Dolce & Gabbana. Doch jetzt wackelt dieses eingespielte Duo.

Gabbana tritt zurück und alle fragen sich: War’s das?

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Wie jetzt bekannt wurde, ist Stefano Gabbana bereits im Dezember als Präsident des Modehauses zurückgetreten. Öffentlich wurde dieser Schritt allerdings erst jetzt. Den Vorsitz hat inzwischen Alfonso Dolce übernommen, Bruder von Domenico Dolce.

Was nach einem stillen Führungswechsel klingt, könnte tatsächlich deutlich größere Folgen haben. Denn: Gabbana hält rund 40 Prozent am Unternehmen und muss nun entscheiden, was er mit seinem Anteil macht. Bleibt er? Geht er? Verkauft er? Kurz gesagt: Die Zukunft ist offen. Und das ist in der sonst so durchinszenierten Modewelt ungefähr so entspannt wie ein ungeprobter Catwalk in 15-Zentimeter-Heels.

Dolce & Gabbana: Kritik, Kontroversen und ein schwieriger Moment

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Zuletzt stand die Marke ohnehin wieder in der Kritik. Bei der Menswear-Show „The Portrait of a Man“ im Jänner auf der Mailänder Fashion Week setzte das Label fast ausschließlich auf weiße Models. Null Diversität und das ausgerechnet bei einem Titel, der eigentlich ein breites Bild von Männlichkeit versprechen könnte. Parallel dazu steht das Unternehmen vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Laut Berichten bereitet sich Dolce & Gabbana auf Gespräche mit Banken über eine Umschuldung von rund 450 Millionen Euro vor. Zusätzlich sollen bis zu 150 Millionen Euro an neuen Mitteln aufgenommen werden.

Und was passiert kreativ?

Die vielleicht spannendste Frage bleibt: Bleibt Stefano Gabbana auch weiterhin Co-Kreativdirektor oder war’s das mit Dolce & Gabbana, wie wir es kennen? Noch ist nichts endgültig entschieden. Aber eines ist klar: Dolce & Gabbana stehen an einem Wendepunkt. Zwischen internen Umstrukturierungen, finanziellen Herausforderungen und öffentlicher Kritik könnte sich das Modehaus gerade neu erfinden müssen.