Total irre: Rihannas Baby trägt Luxus-Look von Vintage Dior

Wenn die Mama Rihanna und der Papa A$AP Rocky heißt, ist das Schicksal als Fashion-Ikone quasi besiegelt. Bei ihrem allerersten öffentlichen Auftritt in Paris stahl die kleine Rocki allen die Show, in einem Haute-Couture-Look, von dem wir alle nur träumen können.

Seit die kleine Rocki Irish Mayers am 13. September 2025 das Licht der Welt erblickte, konnten es die Fans kaum erwarten, den Nachwuchs endlich in der Öffentlichkeit zu sehen. Jetzt, mit zuckersüßen sechs Monaten, war es so weit. Am Mittwoch unternahmen Rihanna und A$AP Rocky mit ihren Kids einen Ausflug durch Paris. Doch wer dachte, Baby Rocki trägt gewöhnliche Strampler, hat die Rechnung ohne Mama Rihanna gemacht.

Baby im Luxus-Rausch

Rocki muss sich nicht mit der alten Kleidung ihrer Geschwister zufriedengeben. Rihannas Tochter wird selbstverständlich bereits mit 6 Monaten in die Welt der Haute Couture eingeführt. Der absolute Hingucker ihres Outfits? Eine legendäre Vintage-Strickmütze von Dior.

Das besondere Stück wurde ursprünglich 2002 von Star-Designer John Galliano entworfen, also unglaubliche 23 Jahre bevor Rocki überhaupt geboren wurde! Die Mütze fällt durch verspielte Pompons auf, die wie ein wilder Irokesenschnitt angeordnet sind. Auf dem Vintage-Markt werden Originale dieses Modells aktuell für bis zu 985 Dollar gehandelt.

Mini-Fashionista

Die 6-Monate-alte Fashion-Queen kombinierte das Statement-Piece lässig mit einem grauen, plissierten Dior-Kleidchen (für schlappe 800 Dollar!), das sie cool über Jeans und Sneakern trug. Ein winziges Detail machte den Luxus-Look dann aber doch herrlich normal: Die Kleine hatte unterwegs einen ihrer Schuhe verloren, eine Situation, die wohl viele Mamas nur zu gut kennen.

Dior liegt in der Familie

Dass das Haus Dior bei Rihanna und A$AP Rocky hoch im Kurs steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Schon letztes Jahr rockten Rockis große Brüder RZA und Riot exklusive Miniatur-Versionen direkt vom Laufsteg aus Andersons erster Herrenkollektion. Und auch Mama Rihanna sorgte erst im Jänner bei der Pariser Haute-Couture-Woche für Schnappatmung: Auf der Dior-Afterparty trug sie als Allererste die Couture-Blumenkopfschmuckstücke des Designers.

Glamour pur ab der ersten Sekunde

Eigentlich war klar, dass Rockis Leben ein einziger Laufsteg wird. Schon bei ihrer Geburt im vergangenen September war der Kreißsaal purer Luxus: Das Neugeborene wurde liebevoll in rosa Schleifen gehüllt, während Rihanna das Wochenbett mit funkelndem Schmuck im Wert von 150.000 Dollar zelebrierte.

Da dieser erste Auftritt in Paris bereits Modegeschichte schreibt, können wir es nicht erwarten, womit uns die Mini-Fashionista in den kommenden Monaten und Jahren noch überraschen wird.