Von Butter Yellow bis Bandeau: Das sind die Bikini-Trends 2026

Butter Yellow, Retro-Vibes und asymmetrische Cuts: Die Bikinitrends 2026 bringen genau die richtige Mischung aus Coolness und Glamour für den Sommer.

Kurz bevor das erste richtige Bikini-Wetter-Wochenende des Jahres startet, wird es höchste Zeit, sich mit den Bikinitrends 2026 auseinanderzusetzen. Und eines ist jetzt schon klar: Diesen Sommer wird es alles, nur nicht langweilig.

Butter Yellow: Die Trendfarbe des Sommers

© Calzedonia/PR

Vergessen Sie Barbie-Pink 2026 wird buttergelb. Der sanfte Pastellton wirkt gleichzeitig luxuriös, frisch und extrem sommerlich. Genau deshalb setzt auch Hailey Bieber, als digitale Markenbotschafterin von Calzedonia, für ihren neuesten Beach-Look auf den soften Gelbton. Der Vorteil: Butter Yellow funktioniert sowohl auf gebräunter Haut als auch als eleganter Kontrast zu minimalistischen Accessoires. Der Farbton wirkt ein bisschen wie „Quiet Luxury“ auf Urlaub - irgendwo zwischen Côte d’Azur und Pinterest-Board.

Retro-Silhouetten feiern ihr großes Comeback

© Calzedonia/PR

Y2K bleibt zwar weiterhin präsent, doch bei Swimwear geht der Trend 2026 stärker in Richtung Retro-Glamour. Besonders Triangel-Bikinis erleben gerade ein großes Revival. Die klassischen Schnitte erinnern an ikonische Supermodel-Momente der 90er und frühen 2000er, nur moderner gestylt. Minimalistisch, zeitlos und irgendwie immer cool.

Schmuck direkt am Bikini? Ja genau

2026 wird Bademode deutlich verspielter. Statt cleaner Basics setzen Designer:innen auf Verzierungen, die fast wie integrierter Schmuck wirken. Perlen, Ösen, Knöpfe oder kettenartige Elemente sitzen dabei direkt an den Trägern, entlang der Nähte oder am Steg und machen selbst schlichte Modelle zum Hingucker. Der Trend wirkt glamourös, aber trotzdem tragbar - ein bisschen so, als hätte der Bikini selbst bereits sein komplettes Accessoire-Styling erledigt.

Raffungen machen Bikinis spannender

Auch Raffungen gehören heuer zu den wichtigsten Design-Details. Sie verändern die Oberfläche des Stoffes, ohne den Schnitt komplett zu dominieren, und sorgen dadurch für einen modernen, schmeichelnden Look. Das Beste daran: Der Trend funktioniert bei unterschiedlichsten Silhouetten - egal ob Triangel, High-Waist oder Bandeau. Raffungen geben vielen Modellen außerdem eine leicht nostalgische Note, die perfekt zum aktuellen Retro-Hype passt.

Bandeau-Bikinis sind zurück

Wer keine Lust auf Trägerabdrücke hat, darf sich freuen: Bandeau-Bikinis erleben 2026 ihr großes Fashion-Comeback. Die schulterfreien Designs wirken sexy, clean und gleichzeitig extrem modern. Viele Modelle kommen zusätzlich mit abnehmbaren Trägern und verbinden damit Style und Funktionalität. Besonders in Kombination mit Leinenhosen, Oversized-Hemden oder großen Sonnenbrillen entsteht dieser mühelose „Rich European Summer“-Look, der aktuell TikTok und Instagram dominiert.

Asymmetrische Schnitte sorgen für Fashion-Momente

Symmetrie? Nicht diesen Sommer. Asymmetrische Bikinis gehören 2026 zu den auffälligsten Swimwear-Trends überhaupt. One-Shoulder-Tops, versetzte Träger oder diagonal verlaufende Schnitte sorgen für einen modernen, fast architektonischen Look. Die Modelle wirken dadurch automatisch etwas luxuriöser und modebewusster

Die Bikinitrends 2026 zeigen vor allem eines: Bademode wird diesen Sommer zum echten Fashion-Statement. Zwischen Butter Yellow, Retro-Schnitten und auffälligen Details ist alles erlaubt, solange der Look nach Sonne, Aperol und Meer aussieht.