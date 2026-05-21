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Bella Hadid
© Getty Images

Jane-Birkin-Hommage

Wow-Auftritt in Cannes: Bella Hadid trägt das heißeste Kleid des Jahres

21.05.26, 11:10
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Bella Hadid sorgte bei den Filmfestspielen von Cannes für DEN Fashion-Moment des Abends. In einer halbtransparenten Schiaparelli-Robe verneigte sie sich vor Jane Birkin – und sah dabei atemberaubend aus. 

Bella Hadid weiß einfach, wie man in Cannes alle Blicke auf sich zieht. Am Mittwochabend schritt das Model über den roten Teppich der Filmfestspiele – und lieferte einen Auftritt, über den wir noch lange sprechen werden.

Bella Hadid sorgt für Blitzlicht-Gewitter

Bella Hadid
© Getty Images

Für das Screening von La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer erschien die 29-Jährige in einer maßgeschneiderten elfenbeinfarbenen Robe von Schiaparelli. Der Look war eine moderne Hommage an Jane Birkin, die 1969 in einem ähnlich ikonischen Kleid für Aufsehen sorgte. Hadids Version: eleganter, figurbetonter – und unfassbar heiß. Das Kleid wurde von Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry entworfen und soll laut Berichten 22.160 Stunden Stickarbeit und die Expertise von 130 Kunsthandwerkern erfordert haben.

Jane Birkin
© Getty Images

Die halbtransparente Spitze schmiegte sich perfekt an Bellas Silhouette und betonte ihre Figur wie angegossen. Besonders der tiefe Ausschnitt wurde zum absoluten Hingucker: Ein schwarzer Anhänger hielt das Dekolleté zusammen und setzte genau den dramatischen Akzent, den ein Cannes-Look braucht. Elegant? Ja. Zurückhaltend? Ganz sicher nicht.

Bella Hadid
© Getty Images

Auch von hinten sorgte das Kleid für einen Wow-Moment. Das Schnür-Detail am Rücken verlieh der Robe eine sinnliche Note, während die Meerjungfrauen-Silhouette mit Schleppe für große Red-Carpet-Dramatik sorgte. 

Bella Hadid
© Getty Images

Doch nicht nur das Kleid war perfekt inszeniert. Bella trug ihre Haare streng nach hinten gebunden, der Dutt wurde durch ein feines Flecht-Detail veredelt. Dazu kombinierte sie funkelnden Diamantschmuck – dezent genug, um dem Kleid nicht die Show zu stehlen, aber glamourös genug für die Croisette.

Jane Birkin
© Getty Images

Ihre Jane-Birkin-Hommage ist nicht nur ein Fashion-Zitat, sondern ein moderner Couture-Moment: atemberaubend schön, raffiniert und genau die richtige Portion heiß.

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