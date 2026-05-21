Wow-Auftritt in Cannes: Bella Hadid trägt das heißeste Kleid des Jahres

Bella Hadid sorgte bei den Filmfestspielen von Cannes für DEN Fashion-Moment des Abends. In einer halbtransparenten Schiaparelli-Robe verneigte sie sich vor Jane Birkin – und sah dabei atemberaubend aus.
Bella Hadid weiß einfach, wie man in Cannes alle Blicke auf sich zieht. Am Mittwochabend schritt das Model über den roten Teppich der Filmfestspiele – und lieferte einen Auftritt, über den wir noch lange sprechen werden.
Bella Hadid sorgt für Blitzlicht-Gewitter
Für das Screening von La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer erschien die 29-Jährige in einer maßgeschneiderten elfenbeinfarbenen Robe von Schiaparelli. Der Look war eine moderne Hommage an Jane Birkin, die 1969 in einem ähnlich ikonischen Kleid für Aufsehen sorgte. Hadids Version: eleganter, figurbetonter – und unfassbar heiß. Das Kleid wurde von Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry entworfen und soll laut Berichten 22.160 Stunden Stickarbeit und die Expertise von 130 Kunsthandwerkern erfordert haben.
Die halbtransparente Spitze schmiegte sich perfekt an Bellas Silhouette und betonte ihre Figur wie angegossen. Besonders der tiefe Ausschnitt wurde zum absoluten Hingucker: Ein schwarzer Anhänger hielt das Dekolleté zusammen und setzte genau den dramatischen Akzent, den ein Cannes-Look braucht. Elegant? Ja. Zurückhaltend? Ganz sicher nicht.
Auch von hinten sorgte das Kleid für einen Wow-Moment. Das Schnür-Detail am Rücken verlieh der Robe eine sinnliche Note, während die Meerjungfrauen-Silhouette mit Schleppe für große Red-Carpet-Dramatik sorgte.
Doch nicht nur das Kleid war perfekt inszeniert. Bella trug ihre Haare streng nach hinten gebunden, der Dutt wurde durch ein feines Flecht-Detail veredelt. Dazu kombinierte sie funkelnden Diamantschmuck – dezent genug, um dem Kleid nicht die Show zu stehlen, aber glamourös genug für die Croisette.
Ihre Jane-Birkin-Hommage ist nicht nur ein Fashion-Zitat, sondern ein moderner Couture-Moment: atemberaubend schön, raffiniert und genau die richtige Portion heiß.