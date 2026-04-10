„Helden von Heute“ im U4: Volkswagen enthüllt geheime Falco-Edition vor 400 VIPs

Zeitreise im Wiener U4: Volkswagen Österreich präsentierte vor 400 VIPs die exklusive Golf Falco Edition. Zwischen einer emotionalen DoRo-Reunion und der Original-Band wurde der Falke im Meidlinger Untergrund so gefeiert, als wäre er nie weggewesen.

Es war eine Nacht, die den Geist des legendären Hans Hölzel zurück in sein „Wohnzimmer“ holte: Mit einer fulminanten Kick-Off-Gala im Wiener Kult-Club U4 präsentierte Volkswagen Österreich die brandneuen Golf Falco Edition Sondermodelle. Rund 400 geladene VIPs, Journalisten und Weggefährten versammelten sich im Meidlinger Untergrund, um eine Symbiose aus österreichischer Pop-Identität und Automobilgeschichte zu feiern.

Lucas und Andrea Fendrich. © Alexander Tuma

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Passend zum Falco-Spirit bebte die Bühne, als die Original Falco-Band unter der Leitung von Thomas Rabitsch aufspielte. Hochkarätige Interpreten wie Roman Gregory, Edita Malovčić, Georgij Makazaria und Johannes Krisch lieferten einen Querschnitt durch das Werk des Falken, während der Meister selbst – wie gewohnt charismatisch – vom großen Videoscreen aus mitsang.

Edita Malovcic, Johannes Krisch, Georgij Makazaria, Tini Kainrath und Roman Gregory. © Alexander Tuma

Eine Hommage an ein österreichisches Original

Das ehrgeizige Projekt knüpft an die legendären Volkswagen-Kooperationen der Neunzigerjahre mit Weltstars wie Genesis oder Pink Floyd an, wurde jedoch exklusiv für den heimischen Markt umgesetzt.

Hannes Rossacher, Evelyn Rille und Rudi Dolezal. © Alexander Tuma

Wilfried Weitgasser, Geschäftsführer von Porsche Austria, betonte die tiefere Bedeutung dieser Edition: „Wir wollten etwas schaffen, das nicht nur ein Auto ist, sondern ein Stück österreichische Identität innehat. Falco ist ein österreichisches Original – mutig, stilbildend, zeitlos. Genau dafür steht auch unser Golf.“

Julian F. M. Stoeckel © Alexander Tuma

Neben den Standard-Editionen sorgt vor allem der auf exakt 40 Stück limitierte Golf GTI FALCO Edition für Begehrlichkeiten unter Sammlern.

Alfred Reinprecht und Eva Pölzl. © Alexander Tuma

Gipfeltreffen der Weggefährten: Die Rückkehr der „DoRo“

Die Gästeliste war hochkarätig. Für besonderes Aufsehen sorgte eine unverhoffte Reunion: Die legendären Videoproduzenten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher (DoRo) trafen nach zehn Jahren kreativer Funkstille erstmals wieder aufeinander. Ebenfalls extra angereist: Falco-Produzent Rob Bolland, dessen Geniestreich „Rock Me Amadeus“ vor exakt 40 Jahren die US-Billboard-Charts stürmte.

Kathi Stumpf und Alex Beza. © Alexander Tuma

Bis in die frühen Morgenstunden feierte eine bunte Mischung aus Society und Szene, darunter Entertainer Julian F. M. Stöckel, Andrea und Lukas Fendrich, ESC-Star Conchita Wurst, die Kabarett-Größen Andrea Händler und Eva Billisich, sowie Moderatorin Eva Pölzl. Auch Szene-Original Marianne Kohn, U4-Legende Conny De Beauclair und Falco-Weggefährtin Evelyn Rillé ließen es sich nicht nehmen, auf das Erbe des Falken anzustoßen.