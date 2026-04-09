Völlig abgefahren! Volkswagen präsentiert zwei Falco Sondermodelle

Riesen-Ehre für Falco. Nach den Rolling Stones oder Pink Floyd widmet Volkswagen nun unserem größten Popstar zwei exklusive Sondermodelle. Mit coolem Falco-Design und Top-Soundsystem.

In den 90er Jahre gab es die berühmten VM Golf Sondermodelle von Genesis, Pink Floyd, den Rolling Stones und Bon Jovi. Jetzt fährt Volkswagen wieder mit einer musikhistorischen Hommage auf und zwar für den größten Popstar Made in Austria: Falco! Exakt 40 Jahre nachdem Falco mit „Rock Me Amadeus“ auf Platz 1 der US-Charts stürmte, gibt’s jetzt gleich zwei ausschließlich in Österreich erhältliche Sondermodelle: die „Golf Falco Edition“ und das limitierte Sondermodell „Golf GTI Falco Edition“.

© Volkswagen/Eryk Kepski

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„Falco ist ein österreichisches Original – mutig, stilbildend, zeitlos. Genau

dafür steht auch unser Golf. Unser Golf Falco Editionen sind eine Hommage

an eine Persönlichkeit, die weit über Popkultur hinauswirkt“, erklärt Porsche Austria Geschäftsführer Porsche Wilfried Weitgasser die neuen Falco-Autos, die auch mit Texten der „Best of Falco“-CD, der Unterschrift und den Schriftzug „Falco“ auf der C-Säule, und einem Badge „Falco Edition“ im Innenraum ausgestattet sind. Dazu gibt es eine exklusive Präsentbox mit u.a. Headphones Beats by Dr. Dre Studio Pro, Schlüsselanhänger und einer Falco Schallplatte.

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Preislich startet die Golf Falco Edition ab 27.490,- Euro inkl. Eintauschbonus sowie Porsche Bank Paketbonus (Listenpreis ab 32.990,- Euro). Die auf nur 40 Stück limitierte Golf GTI Falco Edition mit schwarz lackiertem Dach und 19 Zoll Rädern sowie Außenlackierungen in schwarz, rot oder mondsteingrau ist ab 50.990,- Euro inkl. Eintauschbonus und Porsche Bank Paketbonus (Listenpreis ab 56.490,- Euro) zu haben. „Wir wollten etwas schaffen, das nicht nur ein Auto ist, sondern ein Stück österreichische Identität innehat“ schwärmt Weitgasser.