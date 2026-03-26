Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität

Vor 40 Jahren, am 29. März 1986, stürmte Falco mit „Rock Me Amadeus“ auf Platz 1 der US Billboard Hot 100 Charts. Das größte Wunder des Austropop und der bislang einzige deutschsprachige Song.an der Chart-Spitze in Amerika. Zum Jubiläum der Hitparaden Sensation wird der größte Hit des Falken jetzt gebührend gefeiert. Am Freitag (27. März) kommt die „40th Anniversary No.1 Edition“ von „Rock Me Amadeus“, eine auf weltweit nur 3.333 Stück limitierte Picture Disc.

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Der neue Falco-Hit, der schon jetzt als große Sammler-Rarität gilt, liefert gleich 8 verschiedene Versionen von Rock Me Amadeus“: Darunter die legendäre gleich 8:21 Minuten lange „Salieri Version“, die „Extended Version“ und natürlich „The American Edit“, also jene Version mit der Falco einst die US-Charts stürmte. Dazu gibt’s die nur aus Originalelementen produzierte 'so8os Reconstruction' von Blank & Jones, die damit erstmals auf Vinyl erscheint.

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Das waren die US Billboard Hot 100 Charts vom 29. März 1986:

Rock Me Amadeus - Falco These Dreams - Heart Secret Lovers - Atlantic Starr R.O.C.K. In The U.S.A. - John Mellencamp Kiss - Prince and The Revolution What You Need - INXS Nikita - Elton John Sara - Starship Let's Go All The Way - Sly Fox This Could Be The Night - Loverboy

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Mit oe24 kommt das absolute Sammlerstück von Falco jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen eine der streng limitierten „40th Anniversary No.1 Edition“ Picture Discs von „Rock Me Amadeus“ mit 8 legendären Versionen des ewigen Kulthits. Gleich reinklicken!

