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Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität
© Getty Images

Rock Me Amadeus

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität

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Vor 40 Jahren, am 29. März 1986, stürmte Falco mit „Rock Me Amadeus“ auf Platz 1 der US Billboard Hot 100 Charts. Das größte Wunder des Austropop und der bislang einzige deutschsprachige Song.an der Chart-Spitze in Amerika. Zum Jubiläum der Hitparaden Sensation wird der größte Hit des Falken jetzt gebührend gefeiert. Am Freitag (27. März) kommt die „40th Anniversary No.1 Edition“ von „Rock Me Amadeus“, eine auf weltweit nur 3.333 Stück limitierte Picture Disc.

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität
© ORF

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität
© Sony Music

Der neue Falco-Hit, der schon jetzt als große Sammler-Rarität gilt, liefert gleich 8 verschiedene Versionen von Rock Me Amadeus“: Darunter die legendäre gleich 8:21 Minuten lange „Salieri Version“, die „Extended Version“ und natürlich „The American Edit“, also jene Version mit der Falco einst die US-Charts stürmte. Dazu gibt’s die nur aus Originalelementen produzierte 'so8os Reconstruction' von Blank & Jones, die damit erstmals auf Vinyl erscheint.

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© Sony Music

Das waren die US Billboard Hot 100 Charts vom 29. März 1986:

  1. Rock Me Amadeus - Falco
  2. These Dreams - Heart
  3. Secret Lovers - Atlantic Starr
  4. R.O.C.K. In The U.S.A. - John Mellencamp
  5. Kiss - Prince and The Revolution
  6. What You Need - INXS
  7. Nikita - Elton John
  8. Sara - Starship
  9. Let's Go All The Way - Sly Fox
  10. This Could Be The Night - Loverboy  

Gewinnspiel: oe24 schenkt Ihnen die neue Falco-Rarität
© Getty Images

Mit oe24 kommt das absolute Sammlerstück von Falco jetzt sogar gratis zu Ihnen: Wir verlosen eine der streng limitierten „40th Anniversary No.1 Edition“ Picture Discs von „Rock Me Amadeus“ mit 8 legendären Versionen des ewigen Kulthits. Gleich reinklicken!
 

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Das Gewinnspiel endet am 10.April um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!        
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