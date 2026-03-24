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Austropop-Hammer: zum 40. Chart-Jubiläum kommt eine absolute Falco-Rarität!
© ORF

Rock Me Amadeus

Austropop-Hammer: zum 40. Chart-Jubiläum kommt eine absolute Falco-Rarität!

Von
24.03.26, 10:52
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Vor 40 Jahren, am 29. März 1986, stürmte Falco auf Platz 1 der US-Charts. Das wird nun mit einer Jubiläums-Edition von „Rock Me Amadeus“ gefeiert.  

Am 29. März 1986 gelang Falco das größte Wunder des Austropop: Platz 1 der US-Billboard-Charts mit „Rock Me Amadeus”. Als bislang einziger deutschsprachiger Song. Zum 40. Jubiläum wird der Falke und „Amadeus“ jetzt ganz speziell gefeiert. Mit einer auf weltweit nur 3.333 Stück limitierten Picture Disc.

Austropop-Hammer: zum 40. Chart-Jubiläum kommt eine absolute Falco-Rarität!
© Sony Music

Austropop-Hammer: zum 40. Chart-Jubiläum kommt eine absolute Falco-Rarität!
© Sony Music

Die „40th Anniversary No.1 Edition“ von „Rock Me Amadeus“ liefert die wichtigsten Originalmixes von „Rock Me Amadeus“, sowie die nur aus Originalelementen produzierte 'so8os Reconstruction' von Blank & Jones, die damit erstmals auf Vinyl erscheint. Insgesamt ertönt der Kulthit somit in gleich 8 verschiedenen Versionen. Das Sammlerstück erscheint am 27. März, also zwei Tage vor dem großen Jubiläum.

Austropop-Hammer: zum 40. Chart-Jubiläum kommt eine absolute Falco-Rarität!
© Sony Music

Darüber hinaus kommt zum Record Store Day am 18.April eine limitierte, goldene 7” Vinyl-Single von „Rock Me Amadeus“! Diese Single enthält sowohl die europäische Hitversion als auch den 'American Edit', die A-Seite der originalen U.S. Single. Also jene Version mit der Falco 1986 in den US-Billboard-Charts Musikgeschichte schrieb!

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