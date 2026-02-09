Falco und DÖF rocken den Record Store Day

Zum Record Store Day werden am 18. April Single-Klassiker von Falco und DÖF Store Day neu aufgelegt.

Am Record Store Day (RSD) werden unabhängige Plattengeschäfte gefeiert. Dieser findet heuer am 18. April statt und lockt Vinyl-Fans mit limitierten Auflagen diverser Tonträger - auch aus Österreich. Vor 40 Jahren eroberte Falco mit "Rock Me Amadeus" die US-Charts, anlässlich des Jubiläums erscheint zum RSD eine Gold-Vinyl-Single mit der Originalversion und dem American-Edit. Von DÖF wird eine Picture-Disc-Single (Zeichnung von Manfred Deix) vom legendären "Codo" angeboten.

© Record Store Day

© Record Store Day

Einmal Falco wird Hans Hölzel nicht gerecht: Ebenfalls vor 40 Jahren kam sein Album "Emotional" heraus. Begangen wird das Jubiläum mit der Platte "Emotional Live", aufgenommen 1986 in Berlin, in Gold und mit Klappcover, ebenfalls limitiert für den Record Store Day. Wie alle limitierten Sonderauflagen sind auch die Austro-Tonträger nur in den teilnehmenden Shops zu haben (wenn man Glück hat).

Von Neil Young live bis zu Unveröffentlichtem von The Doors

Unter den internationalen Produkten findet man Live-Alben von Bruce Springsteen, Neil Young, Tom Petty, Judas Priest, Status Quo, Grateful Dead, Motörhead und anderen Rocklegenden. Von David Bowie erscheint die LP "Excerpts From Outside" im Halfspeed und auf clear Vinyl, von The Doors bisher unveröffentlichtes Material von Sessions aus dem Jahr 1967, von Sheena Easton das "verschollene" Album "Shockwave" und von Frankie Goes To Hollywood "Radio One Sessions", um nur einige Produkte anzuführen. Über spezielle RSD-Singles dürfen sich u.a. auch Fans von Wolf Alice und Last Dinner Party freuen.

© Getty Images

© zeidler

In Österreich nehmen in Wien die Plattengeschäfte Recordbag, Audio Center, Black Monk, Lindi's, Major Babies, Rave Up, LP Café, Substance, Schallter, Tongues, Sissysound und Lenny's Music Store am RSD 2026 teil. In den Bundesländern machen die Shops CD-Monroe (Eisenstadt), Records & More und Vinylcorner (beide Linz), Inandout Records, Three Canaries und Dux Records (alle drei Graz), Record's Door (Schwechat), Drehscheibe und di marcos High Fidelity (beide Klagenfurt), VinylTon (Wels), Good Things (Gmunden), Joe's Vinyl Garage (Villach), klang recordstore (Mödling), Secondmusic (St. Ruprecht a.d. Raab) und Musikladen in Feldkirch, Innsbruck und Salzburg mit.