Zum Todestag: SPÖ-Chef Babler feiert Falco: „Never forget!“

Falco hat ihn musikalisch sozialisiert. 1. Schallplatte. 1. Konzert. Jetzt zieht SPÖ-Chef Andreas Babler auch zum Todestag der unsterblichen Legende den Hut.

„Die Falco-Single „Nur Mit Dir“ war die erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe. Für 49,90 Schilling beim Carrefour in der Shopping City und Falco war auch mein erstes Konzert. Mit 15. “ Schon 2019 outete sich SPÖ-Chef und Kulturminister Andreas Babler im oe24-Interview am Frequency-Festival als Falco-Fan: „Falco, Ostbahn-Kurt, Roman Gregory - damit bin ich aufgewachsen! Historisch ist Falco die Nummer eins. Ich war auf vielen Konzerten und bin ein Riesenfan. Ich kann noch heute jede einzelne Silbe von Falco-Konzerten nachsingen.“

© APA/DIETMAR MATHIS

Jetzt zieht er auch zum 28. Todestag vor der Austropop-Legende den Hut. „Einer der ganz Großen. Einer, der Veränderung als Lebensziel hatte und verändert hat. Einer, der Bewegung lebte und bewegt hat. Einer, der prägen wollte und geprägt hat. So auch mich.“ postet Babler seine Wertschätzung für Falco auf Facebook und Instagram.

© zeidler

Gut möglich, dass Babler zwischen 18. Uund 20. Februar auch wieder im U4 vorbeischaut. Da liefern ja „Die Goldfisch“ unter der Leitung von Falco-Bandleader Thomas Rabitsch die legendären Tribute-Konzerte. Und das ließ sich der SPÖ-Chef ja schon im Vorjahr nicht entgehen. Selfie mit Falco-Produzent Robert Ponger, Bernhard Rabitsch und Bilgeri inklusive.