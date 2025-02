Babler bis um 1:08 Uhr beim Falco-Tribute im U4

SPÖ-Chef Andreas Babler besuchte am Freitagabend das Falco-Tribute im Wiener U4.

Bei den Regierungsverhandlungen bemühen sich ÖVP und SPÖ nun, die NEOS in eine Dreier-Koalition zu bewegen. Stundenlange Gespräche zwischen den drei Parteien brachten am Freitag noch keinen Durchbruch. Am Samstag wollen die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Stand der Gespräche informieren. Im Anschluss sind auch Pressestatements geplant.

Trotz der Verhandlungen ließ es sich SPÖ-Chef Andreas Babler am Freitagabend nicht nehmen, zum Falco Tribute-Konzert ins Wiener U4 zu kommen.

Am heutigen Samstag geht es nun mit den Verhandlungen weiter. Sollte die Ampel-Koalition wie geplant fixiert werden, dann soll Babler Vizekanzler werden.