Epstein-Skandal: Mette-Marit entschuldigt sich beim König

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) entschuldigt sich für ihren Epstein-Kontakt in einer offiziellen Erklärung beim König und ganz Norwegen.

„Ich möchte mich zutiefst entschuldigen für meine Freundschaft mit Jeffrey Epstein. Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe. Ein Teil des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir entspricht nicht dem Menschen, der ich sein möchte. Ich bedauere auch die Situation, in die ich das Königshaus gebracht habe, insbesondere den König und die Königin", lautet die Erklärung der norwegischen Kronprinzessin.

Mette-Marit log über Kontakt zu Epstein

Als ihre Kontakte zu Epstein im Jahr 2019 öffentlich wurden, bat die Kronprinzessin um Entschuldigung und erklärte, sie habe den Kontakt bereits 2013 beendet. Neue Epstein-Akten zeigen jedoch, dass diese Aussage nicht stimmte.

Außerdem war die Beziehung intensiver als bisher angenommen. Besonders schockierend für viele Norweger war, dass Mette-Marit Epstein 2013 persönlich besuchte. Darüber hinaus soll sie ihm während eines Urlaubs in der Karibik sogar im Beisein ihrer Kinder begegnet sein. Ihr Sohn Prinz Maurius steht selbst vor Gericht - ausgerechnet wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und Körperverletzung.

Die kürzlich zweite, veröffentlichte Welle der Epstein-Files brachte neue Erkenntnisse in die Causa und stürzte das norewgische Königshaus in einen neuen, schweren Skandal.