NikiFellnerKommentar

Das sagt ÖSTERREICH

St. Pölten-Wahl ist eine Watsche für Babler

Von
25.01.26, 20:19
Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Chefredakteur Niki Fellner.

Das Ergebnis der Wahl in St. Pölten ist mehr als nur ein Warnschuss für die SPÖ. Es ist eine schallende Ohrfeige für Bundesparteichef Andreas Babler, die weit über die niederösterreichischen Grenzen hinaus hörbar ist.

Sogar seine Kritiker gestehen SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler zu, dass er in den letzten Jahren einen guten Job gemacht hat: Die Stadt boomt, die Zahl der Betriebe hat sich verdoppelt, nirgendwo ist der Zuzug größer.

Aber: Der rote Gegenwind aus Wien hat dem allseits beliebten St. Pöltner Stadtchef das Wahlergebnis versaut und ihn seine Absolute gekostet. Erstmals seit 1965 (!) hat die SPÖ in der niederösterreichischen Landeshauptstadt keine Mehrheit mehr. 

In der SPÖ müssen jetzt alle Alarmglocken schrillen: Denn als nächstes wählt mit Graz die zweitgrößte Stadt Österreichs. Und da droht den Roten bereits die nächste Babler-Schlappe

