152 km/h im Mercedes – Dornauer muss Führerschein abgeben

Georg Dornauer ist seinen Führerschein los. Die Polizei stoppte den Politiker am Donnerstagvormittag auf der Westautobahn, als er deutlich zu schnell in Oberösterreich fuhr.

Donnerstag um 10:40 Uhr fiel der Autobahnpolizei Seewalchen auf der „West“ im Gemeindegebiet von Tiefgraben ein Mercedes E-300 auf. Das Fahrzeug war in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs und deutlich zu schnell. In einer aus Sicherheitsgründen neu installierten 100er-Zone wurde eine Lasermessung durchgeführt.

Messung mit Folgen

Nach Abzug der Messtoleranz zeigte das Gerät exakt 152 km/h an. Da die Überschreitung mehr als 50 Kilometer pro Stunde betrug, bedeutete dies das sofortige Ende der Fahrt für den Lenker. Bei der anschließenden Kontrolle staunten die Beamten über das prominente Gesicht am Steuer.

In der Limousine saß Georg Dornauer, der langjährige Tiroler SPÖ-Chef und jetzige wilde Abgeordnete. Dornauer ist in der politischen Landschaft Österreichs kein Unbekannter und gilt seit jeher als roter Parteirebell im Westen, der ein durchaus schwieriges Verhältnis zu seiner eigenen Partei pflegt.

Das sagt Dornauer zu oe24: "Werde damit zwei Wochen leben müssen"

oe24 erreichte Dornauer telefonisch - der Ex-SPÖ-Chef gibt sich reuig: „Ich bin nach der Raststation Mondsee auf die Autobahn aufgefahren, hatte ein Überholmanöver und habe dabei offensichtlich die 100 km/h Beschränkung übersehen. Das tut mir leid. Es war keine gefährliche Situation. Mit den Konsequenzen werde ich die nächsten zwei Wochen leben müssen.“

In zwei Wochen darf Dornauer also seinen rosa Schein also wieder abholen.