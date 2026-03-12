Obertauern lädt zum Damen-Skitag SHESKIS mit Abba-Konzert

Mamma Mia! Das wird ein toller Frühlingsskitag.

Obertauern. Am 11. April 2026 findet der #SHESKIS Damenskitag und #PINKTABLE bereits zum achten Mal in Obertauern, dem schneereichsten Wintersportort Österreichs, statt. Rund 100 Teilnehmerinnen treffen sich zu einem ganz besonderen Tag, der Sport, Gemeinschaft und Solidarität vereint.

Um beim Event teilzunehmen sollte eine rote Piste keine Challenge sein. Atomic stellt Ski zum Testen bereit und Atomic-Athletinnen offenbaren den Teilnehmerinnen leidenschaftlich ihre Technik-Tipps und Tricks für ihren Lieblingssport. Der Skitag klingt ab 17 Uhr mit A Symphonic Tritbute to Abba - Die Philharmonie Salzburg mit Monika Ballwein am Open Air-Areal am Gamsleitenparkplatz P5 aus.

"Mit #SHESKIS möchten wir ein positives Zeichen setzen und Frauen ermutigen, sich selbst und ihre Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Besonders berührend ist es, zu sehen, wie der gesamte Ort gemeinsam hinter der guten Sache steht", sagt Mona Mayr Tourismusdirektorin Obertauern. Mit den Spendengeldern - im Vorjahr waren es mehr als 100.000 Euro - wird die Pink Ribbon Aktion der Österreichischen Krebshilfe Salzburg unterstützt.