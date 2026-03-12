Alles zu oe24VIP
PH Luftaufnahme
© PH

Für 2.000 Studenten

35,5 Mio. Euro für Sanierung der Pädagogischen Hochschule

12.03.26, 15:43
Teilen

Die notwendige Sanierung der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL) gab den Anstoß, die diözesanen Ausbildungs- und Forschungsstätten gemeinsam an einem Campus zu denken.  

OÖ. Das Land OÖ wird sich mit bis zu 35,5 Mio. Euro in den nächsten sieben Jahren an der Sanierung der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz beteiligen. Das hat der Landtag in seiner heutigen Sitzung einstimmig beschlossen. Durch die Integration der Schulen für Sozialbetreuungsberufe und weiterer Einrichtungen entsteht am Linzer Freinberg ein zukunftsfitter und interdisziplinärer Hochschulcampus mit sieben Bildungseinrichtungen. Insgesamt werden 105 Mio. Euro dafür investiert.„Als Gesellschaft brauchen wir Menschen, die sich leidenschaftlich mit ihren Talenten und Fähigkeiten für andere einsetzen - als Pädagogin, als Pflegefachassistent, als Diplom-Sozialbetreuer oder als Sozialpädagogin. Mit diesem vorbildhaften Projekt sichern wir einen zentralen Hochschulstandort im Bildungsland Oberösterreich nachhaltig ab, heben die Qualität der Ausbildung, schaffen Synergien und fördern mit einer nachhaltigen, zeitgemäßen Architektur Austausch, Begegnung und kreatives Arbeiten“, sagt OÖVP-Klubobfrau Margit Angerlehner.

