Horror-Debüt für Mick Schumacher (26)

Der Sohn von Formel-1-Legend Michael Schumacher schied schon in der ersten Runde aus.

Der langerwartete Start von Mick Schumacher in der nordamerikanischen IndyCar-Serie verlief für den 26-Jährigen enttäuschend. Beim Saisonauftakt auf dem Stadtkurs von St. Petersburg im US-Bundesstaat Florida schied der Sohn des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher bereits in der ersten Runde aus.

Schumacher, der für Rahal Letterman Lanigan Racing an den Start geht, hatte sich im Qualifying nur auf Position 21 qualifiziert und musste sich aus der hinteren Reihe nach vorne arbeiten. Kaum hatte das Rennen begonnen, kam es in der vierten Kurve zur entscheidenden Szene: Zwei vor ihm fahrende Konkurrenten kollidierten, und Schumacher hatte in der engen Situation keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Sein Wagen prallte auf das Fahrzeug von Santino Ferrucci auf, was das sofortige Aus für ihn bedeutete.

Glücklicherweise wurde bei den anschließenden medizinischen Untersuchungen keine ernsthafte Verletzung festgestellt, wie sein Team mitteilte. Trotz des abrupten Endes bezeichnete Schumacher das Rennen als „frustrierend“ und betonte, dass es im Motorsport manchmal einfach so laufe.

Für den früheren Formel-1-Piloten, der nach drei Saisons ohne Cockpit in der Königsklasse und einem Jahr als Mercedes-Ersatzfahrer zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start ging, sollte der IndyCar-Einstieg ein Neuanfang sein. Doch dieser Plan erhielt früh einen Dämpfer – auch wenn Schumacher betonte, dass er wertvolle Erfahrungen sammeln konnte und bereits mental für die nächste Herausforderung, das Rennen auf dem Phoenix Raceway in Arizona, bereit ist.